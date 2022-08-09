نقل حوت أبيض ضل طريقه في نهر السين بفرنسا إلى مياه مالحة (فيديو)

قالت منظمة سي شيبرد الفرنسية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إن حوتًا أبيض ضل طريقه في نهر السين، بعيدًا عن موئله الطبيعي في المياه القطبية أو شبه القطبية، سيُنقل إلى حوض مليء بمياه مالحة بالقرب من البحر، الثلاثاء.

ورُصد الحوت الأبيض، الذي يعاني على ما يبدو من سوء التغذية، للمرة الأولى في نهر السين الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن نقل الحوت يشكل خطورة عليه، فقد قالت منظمة سي شيبرد التي تشارك في عملية الإنقاذ، إنه لا يمكن أن يبقى في مياه النهر الدافئة غير المالحة لفترة أطول.

وأوضحت رئيسة المنظمة لمياء الصملالي أن الحوت الأبيض أصابه الوهن، وأضافت أن “نقله إلى حوض مياه مالحة سيسمح لنا بمراقبته بشكل أفضل ومحاولة علاجه”.





وباءت بالفشل محاولات إطعام الحوت حبارًا وسمك سلمون حيًّا، ويشتبه رجال الإنقاذ في أنه مريض، على الرغم من أن السلطات المحلية قالت إنه أظهر علامات تحسّن بعد تلقي مزيج من الفيتامينات والمضادات الحيوية.

وقالت لمياء “هذا هو ما يهم حقًّا، تحديد ما إذا كان يمكن علاجه مما يعاني منه. إنها خطوة ضرورية قبل إطلاقه في البحر”.

وتتضمن عملية اليوم نقل الحوت إلى منطقة ملاحية مغلقة أقرب إلى البحر وبها مياه مالحة.

ولم يتضح السبب الذي جعل الحوت يضل بعيدًا عن موئله الطبيعي.

وفي أواخر مايو/أيار، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الكيلومترات وصولًا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.