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الشرطة الأمريكية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قُتل فيها 4 مسلمين

يعتقد المحققون أن جرائم القتل مرتبطة وأنها بدوافع عنصرية (مواقع التواصل)
7/8/2022

تحقق شرطة نيو مكسيكو الأمريكية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين هذه السنة ومقتل مسلم آخر العام الماضي، بينما يرتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم بدوافع عنصرية.

وقالت شرطة ألبوكيرك في بيان إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة، ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات من عمره ومسلم أصله من جنوبي آسيا.

وأضاف البيان “المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بـ3 عمليات قتل مؤخرًا لرجال مسلمين من جنوبي آسيا أيضًا”.

كان اثنان من هؤلاء الضحايا باكستانيين قُتلا رميًا بالرصاص، أحدهما محمد أفضال حسين (27 عامًا) الذي كان يعمل مديرًا للتخطيط لمدينة إسبانيولا، وعُثر على جثته خارج مجمعه السكني في ألبوكيرك في الأول من أغسطس/آب الجاري.

والآخر أفتاب حسين (41 عامًا) من الجالية الأفغانية الكبيرة في ألبوكيرك، وعُثر عليه مقتولًا بالرصاص في 26 يوليو/تموز بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة.

وقالت الشرطة إن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على مهاجر أفغاني هو محمد أحمدي (62 عامًا) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في ألبوكيرك.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط هاتفي محدد، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يساعد في التحقيق.

وأعربت حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوهان غريشام عن غضبها من هذه الهجمات، وأكدت تضامنها مع الجالية المسلمة في الولاية الواقعة بجنوب غربي الولايات المتحدة.

وكتبت ميشيل غريشام على تويتر “عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألبوكيرك تثير غضبًا عميقًا ولا يمكن التسامح معها إطلاقًا”، وأضافت أيضًا أنها أرسلت أفرادًا إضافيين من شرطة الولاية إلى ألبوكيرك للمساعدة في التحقيق.

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، السبت، أنه عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نهاد عوض “هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة بل على جميع الأمريكيين”.

وأضاف “يجب أن نتحد ضد الكراهية والعنف بغض النظر عن العرق أو الدين أو أصل الضحايا والجناة”.

المصدر : وكالات