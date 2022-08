الشرطة الأمريكية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قُتل فيها 4 مسلمين

تحقق شرطة نيو مكسيكو الأمريكية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين هذه السنة ومقتل مسلم آخر العام الماضي، بينما يرتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم بدوافع عنصرية.

وقالت شرطة ألبوكيرك في بيان إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة، ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات من عمره ومسلم أصله من جنوبي آسيا.

وأضاف البيان “المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بـ3 عمليات قتل مؤخرًا لرجال مسلمين من جنوبي آسيا أيضًا”.

كان اثنان من هؤلاء الضحايا باكستانيين قُتلا رميًا بالرصاص، أحدهما محمد أفضال حسين (27 عامًا) الذي كان يعمل مديرًا للتخطيط لمدينة إسبانيولا، وعُثر على جثته خارج مجمعه السكني في ألبوكيرك في الأول من أغسطس/آب الجاري.

والآخر أفتاب حسين (41 عامًا) من الجالية الأفغانية الكبيرة في ألبوكيرك، وعُثر عليه مقتولًا بالرصاص في 26 يوليو/تموز بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة.

This is Naeem Hussain, he was killed last night in Albuquerque, the Islamic Center of New Mexico confirms. He is the 4th Muslim man to be murdered in the city in recent months. @krqe

Courtesy: Tahir Gauba pic.twitter.com/WbCmI6vzQE — alexaskonieski (@AlexaSkonieski) August 7, 2022

وقالت الشرطة إن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على مهاجر أفغاني هو محمد أحمدي (62 عامًا) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في ألبوكيرك.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط هاتفي محدد، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يساعد في التحقيق.

وأعربت حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوهان غريشام عن غضبها من هذه الهجمات، وأكدت تضامنها مع الجالية المسلمة في الولاية الواقعة بجنوب غربي الولايات المتحدة.

وكتبت ميشيل غريشام على تويتر “عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألبوكيرك تثير غضبًا عميقًا ولا يمكن التسامح معها إطلاقًا”، وأضافت أيضًا أنها أرسلت أفرادًا إضافيين من شرطة الولاية إلى ألبوكيرك للمساعدة في التحقيق.

The targeted killings of Muslim residents of Albuquerque is deeply angering and wholly intolerable. I am sending additional State Police officers to Albuquerque to work in close coordination with APD and the FBI to bring the killer or killers to justice – and they WILL be found. — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) August 6, 2022

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، السبت، أنه عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نهاد عوض “هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة بل على جميع الأمريكيين”.

وأضاف “يجب أن نتحد ضد الكراهية والعنف بغض النظر عن العرق أو الدين أو أصل الضحايا والجناة”.