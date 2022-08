10 قتلى بينهم 3 أطفال جراء حريق داخل منزل في بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

لقي 10 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم، أمس الجمعة، عندما اندلع حريق في منزل بولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، على ما ذكرته الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن بين القتلى 3 أطفال أعمارهم 5 و6 و7 سنوات. وتراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين 19 و79 عاما.

ونجا 3 بالغين من الحريق. وقالت الشرطة إن “المنزل دمرته النيران تماما”، وإن وحدات قد انتشرت في المكان للمساعدة على البحث عن ضحايا.

TEN KILLED IN HOUSE FIRE: A horrific Pennsylvania house fire has killed seven adults and three children. A volunteer firefighter arriving on the scene, discovered the victims were his own family members. @MolaReports reports. https://t.co/NgfK0zETU6 pic.twitter.com/oxzvh5p32Q

— World News Tonight (@ABCWorldNews) August 6, 2022