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10 قتلى بينهم 3 أطفال جراء حريق داخل منزل في بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

6/8/2022-|آخر تحديث: 6/8/202202:24 PM (مكة المكرمة)

لقي 10 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم، أمس الجمعة، عندما اندلع حريق في منزل بولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، على ما ذكرته الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن بين القتلى 3 أطفال أعمارهم 5 و6 و7 سنوات. وتراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين 19 و79 عاما.

ونجا 3 بالغين من الحريق. وقالت الشرطة إن “المنزل دمرته النيران تماما”، وإن وحدات قد انتشرت في المكان للمساعدة على البحث عن ضحايا.

وقال ملازم في شرطة الولاية في مؤتمر صحفي “بذل رجال الإطفاء جهودا شجاعة للدخول إلى المنزل في العمق، ولكن تم إبعادهم بسبب النيران الشديدة والحرارة”.

وأظهرت صور نقلتها وسائل إعلام أمريكية الجدران المتفحمة للمنزل المكون من طابقين وهي تتداعى.

وفُتح تحقيق لكشف سبب الحريق.

المصدر : وكالات