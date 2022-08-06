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مصرع سعودي في النمسا بعد عمل بطولي أنقذ فيه زوجته وطفليه (صور)

أشاد العديد من الناشطين على مواقع التواصل بالدور البطولي للأب الذي أنقذ معظم أفراد عائلته (مواقع التواصل)
6/8/2022-|آخر تحديث: 6/8/202209:58 PM (مكة المكرمة)

لقي رب أسرة سعودي وابنه (4 سنوات) مصرعهما في النمسا نتيجة اصطدام سيارته بقطار، مما أثار حزنًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت السفارة السعودية في فيينا، الجمعة، تكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث المروري المروع.

وقالت السفارة إنها “تلقت من السلطات المحلية بجمهورية النمسا يوم الأربعاء 3-8-2022 ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء وجودهم في مقاطعة تيرول بالنمسا للسياحة”.

وتابعت “نجم عن الحادث وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال رحمهم الله، ونجاة بقية أفراد الأسرة، وقامت السفارة على الفور بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية، ومساندة الأسرة في مصابها والوقوف معها”.

كيف حصل الحادث؟

وكتب المغرد محمد الشريف على صفحته الرسمية في تويتر “انتقل إلى رحمة الله أحد أقاربي وابنه ذو الأربع سنوات في حادث مؤسف في النمسا يوم أمس بعد اصطدام قطار بسيارتهم التي علقت في طريقه”.

وأوضح أن رب الأسرة “نجح في إخراج زوجته وطفليه ثم عاد ليُخرج الطفل من مقعد الأطفال قبل وصول القطار، ولكن قدر الله كان أسرع. نقلت لكم الخبر طلبًا للدعاء لهما بالرحمة”، حسب قوله.

وعلّق السفير السعودي في النمسا عبد الله بن خالد بن سلطان على الحادث، وقال “أتقدم باسمي وباسم كافة منسوبي السفارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدين، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته”.

وانتشر وسم “وفاة الشاب عبد الإله في النمسا” بشكل واسع على تويتر، وتعاطف المغردون مع العائلة المكونة من 5 أشخاص.

وأشاد العديد من الناشطين على مواقع التواصل بالدور “البطولي” للأب الذي أنقذ معظم أفراد عائلته، لكنه لقى مصرعه بعد محاولته إنقاذ طفله البالغ من العمر 4 سنوات.

المصدر : مواقع التواصل