مصرع سعودي في النمسا بعد عمل بطولي أنقذ فيه زوجته وطفليه (صور)

لقي رب أسرة سعودي وابنه (4 سنوات) مصرعهما في النمسا نتيجة اصطدام سيارته بقطار، مما أثار حزنًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت السفارة السعودية في فيينا، الجمعة، تكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث المروري المروع.

وقالت السفارة إنها “تلقت من السلطات المحلية بجمهورية النمسا يوم الأربعاء 3-8-2022 ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء وجودهم في مقاطعة تيرول بالنمسا للسياحة”.

وتابعت “نجم عن الحادث وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال رحمهم الله، ونجاة بقية أفراد الأسرة، وقامت السفارة على الفور بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية، ومساندة الأسرة في مصابها والوقوف معها”.

#بيان من السفارة بشأن تعرض عائلة سعودية لحادث مروري أثناء تواجدها في النمسا. pic.twitter.com/oJiFVl3Jln — Botschaft des Königreichs Saudi Arabien in Wien (@KSAembassyAT) August 5, 2022

كيف حصل الحادث؟

وكتب المغرد محمد الشريف على صفحته الرسمية في تويتر “انتقل إلى رحمة الله أحد أقاربي وابنه ذو الأربع سنوات في حادث مؤسف في النمسا يوم أمس بعد اصطدام قطار بسيارتهم التي علقت في طريقه”.

وأوضح أن رب الأسرة “نجح في إخراج زوجته وطفليه ثم عاد ليُخرج الطفل من مقعد الأطفال قبل وصول القطار، ولكن قدر الله كان أسرع. نقلت لكم الخبر طلبًا للدعاء لهما بالرحمة”، حسب قوله.

إنتقل إلى رحمة الله أحد أقاربي وابنه ذو الأربع سنوات في حادث مؤسف في #النمسا يوم أمس بعد اصطدام قطار بسيارتهم التي علقت في طريقه . نجح في اخراج زوجته وطفليه ثم عاد ليخرج الطفل من مقعد الأطفال قبل وصول القطار ولكن قدر الله كان أسرع

نقلت لكم الخبر طلباً في الدعاء لهما بالرحمة💔 pic.twitter.com/LkU5Vlvqfc — محمد الشريف (@AlShareef700) August 5, 2022

وعلّق السفير السعودي في النمسا عبد الله بن خالد بن سلطان على الحادث، وقال “أتقدم باسمي وباسم كافة منسوبي السفارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدين، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته”.

وانتشر وسم “وفاة الشاب عبد الإله في النمسا” بشكل واسع على تويتر، وتعاطف المغردون مع العائلة المكونة من 5 أشخاص.

وأشاد العديد من الناشطين على مواقع التواصل بالدور “البطولي” للأب الذي أنقذ معظم أفراد عائلته، لكنه لقى مصرعه بعد محاولته إنقاذ طفله البالغ من العمر 4 سنوات.

وفاة مواطن سعودي 35 عام مع ابنه 4 اعوام في النمسا في حادث اصطدام قطار بسيارتهم ونجاة باقي الاسرة.

سيارتهم تعطلت في سكة القطار فنزل الجميع من السيارة ولكن الاب تأخر كان يحاول يفك حزام الكرسي لابنه الصغير حتى ينزل ولكن كان قضاء الله اسرع فاصطدم القطار بسيارتهم وتوفى الاب مع الولد pic.twitter.com/c9AJNkhL7o — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) August 6, 2022

#وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا هو سائح سعودي في النمسا،اسمه عبدالإلة عبدالله علي الحسنية عمرة 35 عاما توفي مع ابنه عبدالعزيز 4 أعوام، بعد أن علقت سيارتهم على سكة القطار لاكن الام والطفلين خرجوا من السيارة لاكن الاب كان يحاول فك الحزام حق كرسي الاطفال وكان الحزام عالق وصدمهم. pic.twitter.com/Vl2QW8BnSI — قهوة (@vqj__7) August 5, 2022

في خبر مؤسف إنتقل إلى رحمه الله مواطن #سعودي اليوم الخميس مع ابنه ذو ال 4 سنوات في حادث اصطدام قطار بسيارتهم أمس الأربعاء حيث توفي الطفل على الفور و اليوم توفي الأب في مستشفى في مدينة إنسبروك بـ #النمسا الحمدلله استطاعت الزوجة و طفليها الخروج من السيارة قبل الإصدام بالقطار. pic.twitter.com/o2puAZsnOY — عبدالله الرشيد (@alresheid) August 4, 2022

1-أمس توفي في النمسا سائخ سعودي وطفله ذو الأربعة اعوام رحمهم الله بعد ان صدم سيارتهم قطار سريع.

حطأ المتوفي هو أنه أوقف سيارته على سكة القطار بسبب الإزدحام على الطريق أمامه بحيث لم يعد بإمكانه التقدم أو التراجع , وكان المفروض في هذه الحالة ان ينتظر قبل السكة pic.twitter.com/AVeIZfOPct — ما قل ودل (@makala_dal) August 5, 2022

خالص التعازي والمواساة لأسرة #الحسنية #ال_بسام #قحطان في الفقيد #عبدالاله_الحسنية و ابنه المتوفيان بـ #النمسا والعزاء موصول لذوي الفقيد.

تغمده الله برحمته وغفر له واسكنه فسيح جناته ورزق زوجته وأبنائه وأهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون#وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا pic.twitter.com/fXxB9A6NJt — ناصر القحطاني (@n_kahtani) August 6, 2022

من المؤكد انه رأى القطار مسرعا و كان يستطيع ان ينجو بنفسه لكن لم يطاوعه قلبه ان يترك ابنة وفلذة كبدة اللهم ارحمة واسكنة فسيح جناتك وارزق اهله الصبر والسلوان. #وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا#حادثة_النمسا pic.twitter.com/3o7T4sqzsh — عبد اللطيف الشمري. (@ab_althnyan) August 6, 2022

#وفاه_الشاب_عبدالاله_في_النمسا رحمك الله واسكنك فسيح جنانه ، جبر الله مصاب أهلك وألهمهم الصبر والسلوان. — حامد الزهراني (@HAMED_ZAHRANI) August 6, 2022