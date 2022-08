شركة تطلب موظفًا لتذوق الحلوى براتب 78 ألف دولار سنويًا

نشرت شركة “كاندي فان هاوس” الكندية وهي من أكبر متاجر بيع الحلوى عبر الإنترنت، إعلانًا لتوظيف شخص يتولى تذوق منتجاتها مقابل راتب سنوي يصل إلى 100 ألف دولار كندي (78 ألف دولار أمريكي).

وتتمثل مهام الموظف الجديد بإدارة سياسة تصنيع الحلوى لدى الشركة وتوجيه عمل المتذوقين الثلاثة الآخرين الذين وظفتهم الشركة.

وأعلنت الشركة أنها تستقبل الطلبات حتى 31 أغسطس/آب الجاري.

وقالت الناطقة باسم الشركة “في بداية العام الفائت، كنّا نبحث عن متذوقي حلوى، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوّق لدينا، ونبحث حاليًا عن مدير عام ليكون مسؤولًا عن عمل المتذوقين”.

وسيتولى الموظف مهام عدة أبرزها إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة، وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن الحلوى بالإضافة إلى دوره “مديرًا للمتذوقين”، وتوليه كل ما يتعلق بـ”الأمور المسلية” في الشركة.

ولا يشترط المتجر أي خبرة في المجال غير أنها تشترط أن يفوق عمر الموظف 5 أعوام، وأن يكون مهتمًا بالحلوى ويمتلك حاسة تذوق قوية، وستتيح الشركة له العمل من مكتبها أو من المنزل في أي مكان بأمريكا الشمالية.

وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من 100 ألف طلب توظيف، وقالت الشركة إنّ “غالبيتهم كبار، وحوالي 25% منهم أطفال”.

وسيخضع الشخص الذي يقع عليه الاختيار “لتدريب مكثف في التذوق”، وستوفر له الشركة تأمينًا على أسنانه.

ولاقى الإعلان الكثير من ردود الأفعال الساخرة، وتمنى مغردون الحصول على الوظيفة، وكتبت المختصة في التسويق كاثرين كويرك عبر حسابها على لينكد إن “كنت سأحب ذلك، من المؤسف أن هذه الوظيفة لم تكن موجودة عندما كنت طفلة”.

في حين ذكر مغردون أن الإعلان ليس منطقيًا ولا يمكن أن تكون الوظيفة حقيقية، وعلّق الكاتب سام ماكروبتس عبر حسابه على تويتر “إذا كان متوسط قطعة الحلوى هو 5 جرام فقط من السكر، فهذا يعني 600 جرام من السكر يوميًا، هذا رقم هائل، وسينتهي الأمر بالموظف بمرض السكري، ومعه الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كلها مقابل 100 ألف دولار في السنة”.

وقال مدونون إن الوظيفة ليست وظيفة أحلام كما تبدو، إنما هي بداية لأمراض عديدة لن يتمكن الراتب من منعها.

