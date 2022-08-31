وسط صرخات الأهالي.. أب يرمي أطفاله من الطابق الخامس لينقذهم ويموت مع زوجته (فيديو)

لقي رجل مصري وزوجته مصرعهما بعد أن حاولا إنقاذ أبنائهما من حريق هائل شب بشقتهما قبل يومين في الإسكندرية.

والتهمت النيران شقة العائلة، ما دفع الأب إلى إلقاء أطفاله الثلاثة من الشرفة على مراتب وضعها الجيران في الشارع.

ونجا الأطفال قبل أن يلقيا الأب والأم بأنفسهما، إلا أن حياتهما انتهت حيث لم يستطع الجيران نجدتهما رغم محاولاتهم ورجال الحماية المدنية والإسعاف.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه مع سقوط آخر طفل، وصلت سيارات الإطفاء والإسعاف وباشرت عملها في السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

ونقلت سيارات الإسعاف الأب (34 عامًا) صاحب محل في شارع الحديد والصلب، والزوجة (٣٤ عامًا) وطفلتهما إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.

ولاحقًا ورد إخطار لقسم شرطة الدخيلة من مستشفى العجمي يفيد بوفاة الأب والأم، متأثرين بإصاباتهما، وصرّحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

يا رب ارحمها وصبر بناتها💔

ولاء جابر الأم التي أنقذت حياة بناتها الخمسة في حادث حريق شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي بالإسكندرية

ودفع الحريق الأب إلى إلقاء أطفاله الخمسه من الشرفة على مراتب وضعها الجيران في الشارع لينجو الأطفال ويموت الأب والأم pic.twitter.com/kEd33YwpuN — yahia ali (@yahiaali2025) August 30, 2022

وجع قلب

حادثه حريق في العجمي إسكندريه الأب والأم ماتوا بعد ما رموا العيال من الدور الخامس والجيران كانو بيلقوفوهم على مراتب

الأطفال عاشوا لكن الأب والأم ماتوا رحمه الله عليهم 😭😥😥 pic.twitter.com/oTffrZZa9k — كابتن اية (يوتا) (@phone_sahara) August 30, 2022

الخمس بنات دول حصل عندهم حريق في الشقة في العجمي امبارح، ابوهم رماهم من الدور الخامس والأهالي كانوا مجهزين مراتب، تم إنقاذهم لكن الاب والام ماتوا، رحمة الله عليهم.. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وميته السوء pic.twitter.com/scMdcBYNhk — ســــامــح‏💭 (@SamehOfficiall) August 29, 2022