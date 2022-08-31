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وسط صرخات الأهالي.. أب يرمي أطفاله من الطابق الخامس لينقذهم ويموت مع زوجته (فيديو)

صورة متداولة للأم الراحلة مع أطفالها الخمسة (مواقع التواصل)
31/8/2022-|آخر تحديث: 31/8/202211:03 PM (مكة المكرمة)

لقي رجل مصري وزوجته مصرعهما بعد أن حاولا إنقاذ أبنائهما من حريق هائل شب بشقتهما قبل يومين في الإسكندرية.

والتهمت النيران شقة العائلة، ما دفع الأب إلى إلقاء أطفاله الثلاثة من الشرفة على مراتب وضعها الجيران في الشارع.

ونجا الأطفال قبل أن يلقيا الأب والأم بأنفسهما، إلا أن حياتهما انتهت حيث لم يستطع الجيران نجدتهما رغم محاولاتهم ورجال الحماية المدنية والإسعاف.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه مع سقوط آخر طفل، وصلت سيارات الإطفاء والإسعاف وباشرت عملها في السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

ونقلت سيارات الإسعاف الأب (34 عامًا) صاحب محل في شارع الحديد والصلب، والزوجة (٣٤ عامًا) وطفلتهما إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.

ولاحقًا ورد إخطار لقسم شرطة الدخيلة من مستشفى العجمي يفيد بوفاة الأب والأم، متأثرين بإصاباتهما، وصرّحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

 

المصدر : مواقع إلكترونية