سائل تنظيف الصحون بدلا من العصير.. وفاة مأساوية داخل “دار مسنين” في كاليفورنيا

توفيت مسنة ونُقل اثنان آخران إلى المستشفى في حالة خطيرة بعدما قُدّم لهم سائل تنظيف الصحون بالخطأ على أنه عصير للشرب في دار رعاية مسنين بمدينة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق مواقع محلية.

ووقع الحادث في دار (أتريا بارك سنيور ليفينغ) صباح يوم السبت الماضي، وتم استدعاء ثلاث سيارات إسعاف إلى المنشأة لعلاج المرضى، وأكدت إدارة شرطة سان ماتيو الواقعة مساء الاثنين على فيسبوك.

وتحدّثت عائلة المسنة المتوفاة لوسائل الإعلام، وقالت ابنتها إن والدتها غيرترود إليزابيث موريسون ماكسويل (93 عامًا) وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من “تقرحات شديدة في الفم والحلق والمريء”.

وأضافت أن دار الرعاية أخبرتهم بأن والدتها تناولت “محلول تنظيف قلويًّا يأكل البروتين”، وأنه منذ وصولها إلى المستشفى، تم إخبار العائلة بأنه لا يوجد شيء يمكن للفريق الطبي القيام به لعلاج التقرحات.

وقالت الابنة إنها أُبلِغت بأن مرضى الخرف المصابين تناولوا هذه المادة بأنفسهم، ولكنها عارضت هذا وأكدت أنه مستحيل في حالة والدتها لأنها لا تستطيع إطعام نفسها.

وأضافت أن عائلتها اختارت هذا المرفق في الأصل بسبب سمعته الطيبة رغم أنه مكلف للغاية، مشيرة إلى ضرورة وجود نظام مراقبة أفضل لحماية النزلاء في مثل هذه المنشآت، بما في ذلك تركيب المزيد من الكاميرات.

