سجل رقما قياسيا.. أمريكي يجدف 38 ميلا داخل يقطينة مجوّفة زرعها بنفسه (فيديو)

سجل رجل من ولاية نبراسكا رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا بعد أن جدّف مسافة 38 ميلًا أسفل نهر في يقطينة ضخمة مجوّفة زرعها بنفسه، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وأكمل دوان هانسن -من مدينة سيراكيوز بولاية نبراسكا الأمريكية- رحلته الأسبوع الماضي، وفقًا لما نشره حساب مدينة بلفيو على فيسبوك يوم السبت.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هانسن جلس داخل اليقطينة العملاقة التي يبلغ وزنها 846 رطلًا، حسب منشور على فيسبوك.

وقال مسؤولون محليون إن هانسن انطلق في نهر ميسوري حوالي الساعة 7:00 صباحًا، وأكمل رحلته إلى ما بعد الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

قد يبدو الأمر ممتعًا لكن الرحلة التي استغرقت 11 ساعة ألحقت أضرارًا جسدية بهانسن، إذ قال في مقطع فيديو بثته رويترز “قطعتُ 38 ميلًا أسفل النهر دون توقف داخل تلك اليقطينة، وركبتي ما زالت تؤلمني”.

وأضاف مبتسمًا “ربما لن أحاول هذا مرة أخرى. وإذا حطم شخص ما هذا الرقم القياسي، فسأنحني له لأنه قوي”.

وقال لصحيفة (أوماها وورلد هيرالد) المحلية إنه تعرّض لاصطدامات بحاجز رملي وصخرة بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة في رحلته وشعوره بالبرد.

ووُصف هانسن بأنه “مقيم منذ مدة طويلة في نبراسكا، ويستمتع بزراعة اليقطين الكبير والقرع والخضروات الأخرى كهواية”، وقد أراد تحطيم الرقم القياسي السابق بعد رؤية مُجدّف آخر يحاول ذلك.

وجاء في المنشور أيضًا “تبدو طريقة فريدة -إن لم تكن مجنونة بعض الشيء- للاحتفال بعيد ميلاده الستين”.

وطلب هانسن من مسؤولي المدينة أن يشهدوا على هذا العمل الفذ حتى يتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ولم تتحقق المنظمة بعد من صحة النتائج، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لكنها أكدت أنها ستفوق الرقم القياسي الحالي لـ”أطول رحلة بواسطة قارب يقطين” الذي يحتفظ به حاليًّا ريك سوينسون، الذي قطع مسافة 25.5 ميلًا (41.038 كيلومترًا) في مدينة غراند فوركس بولاية داكوتا الشمالية في عام 2016.