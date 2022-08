مقابل الحفاظات والحليب.. دار لرعاية المسنّين توظّف أطفالا لرفع معنويات النزلاء

تتولى دار لرعاية المسنّين في جنوب اليابان توظيف أطفال مهمّتهم مرافقة المسنّين وجعلهم “سعداء” وتقدم لهؤلاء الموظفين الصغار الحفاظات والحليب.

وينبغي أن يكون الأطفال الذين ستوكل إليهم هذه المهمة في دار المسنّين الواقعة في كيتاكيوشو دون أربع سنوات، كما أن على أولياء أمورهم توقيع عقد ينص على أن الأطفال الرضع والأكبر سنًّا يمكنهم الحضور إلى العمل “عندما يرغبون في ذلك”.

ويذكر العقد أيضا “أنّ الأطفال يمكنهم أخذ استراحة متى شعروا بالجوع أو النعاس أو وفق مزاجهم”.

وأشارت مديرة الدار إلى توظيف 30 طفلًا حتى اليوم لرفع معنويات أكثر من 100 مسنّ في الدار، ومعظمهم في الثمانينيات من أعمارهم.

وأكدت أن مجرد رؤية الأطفال هي خطوة تجعل نزلاء الدار يبتسمون، وقالت إنّ الأطفال لن يُلزَموا بدوامات محددة أو أي متطلبات في هذه الوظيفة.

