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مقابل الحفاظات والحليب.. دار لرعاية المسنّين توظّف أطفالا لرفع معنويات النزلاء

دار لرعاية المسنين توظّف أطفالًا لرفع معنويات النزلاء (غيتي أرشيف)
30/8/2022-|آخر تحديث: 30/8/202205:12 PM (مكة المكرمة)

تتولى دار لرعاية المسنّين في جنوب اليابان توظيف أطفال مهمّتهم مرافقة المسنّين وجعلهم “سعداء” وتقدم لهؤلاء الموظفين الصغار الحفاظات والحليب.

وينبغي أن يكون الأطفال الذين ستوكل إليهم هذه المهمة في دار المسنّين الواقعة في كيتاكيوشو دون أربع سنوات، كما أن على أولياء أمورهم توقيع عقد ينص على أن الأطفال الرضع والأكبر سنًّا يمكنهم الحضور إلى العمل “عندما يرغبون في ذلك”.

ويذكر العقد أيضا “أنّ الأطفال يمكنهم أخذ استراحة متى شعروا بالجوع أو النعاس أو وفق مزاجهم”.

وأشارت مديرة الدار إلى توظيف 30 طفلًا حتى اليوم لرفع معنويات أكثر من 100 مسنّ في الدار، ومعظمهم في الثمانينيات من أعمارهم.

وأكدت أن مجرد رؤية الأطفال هي خطوة تجعل نزلاء الدار يبتسمون، وقالت إنّ الأطفال لن يُلزَموا بدوامات محددة أو أي متطلبات في هذه الوظيفة.

“حفاظات وحليب”

وبرزت في إعلان التوظيف المعلق على أحد جدران الدار جملة “نحن نوظّف” بأحرف كبيرة، في حين يشير الإعلان إلى أنّ الأطفال الذين سيتم اختيارهم سيتلقون مقابل أدائهم المهمة “الحفاظات والحليب”.

وأوضح الإعلان أنّ المسؤولية الرئيسية وربما الوحيدة التي ستوكل للأطفال هي التجوّل في الدار برفقة آبائهم، وقالت المسؤولة إن الأطفال سيبقون مع أمهاتهم طوال الوقت.

أمّا المسنّون فقد أبدوا سعادة بالموظفين الصغار، وكان بعضهم يلقي عليهم التحية، في حين أخذ آخرون يتحدثون إليهم أو يعانقونهم.

وقالت إحدى المقيمات في الدار لقناة محلية وهي تتحدث عن الموظفين الصغار “إنّهم ظرفاء، وهذه الخطوة ذكّرتني بالفترة التي كنت أمارس فيها مهامي وأنا والدة”.

وأكدت مسؤولة الدار، أنّ المشروع حقق حتى اليوم نتائج ممتازة، وقالت إنّ “بعض الأطفال يتفاعلون مع المسنّين بطريقة جيدة جدًّا، وقد أصبحت العلاقة بين الكبار والموظفين الصغار، جيدة وكأنّهم أحفاد لهم.

المصدر : الفرنسية