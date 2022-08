مصرع فتاة وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بعد عواصف في ولاية ميشيغان الأمريكية (فيديو)

انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من سكان ولاية ميشيغان الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما اقتلعت العواصف القوية الأشجار في اليوم السابق، وأسقطت الآلاف من خطوط الكهرباء في الولاية، تسبب أحدها في مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء.

وقالت شركات المرافق، صباح اليوم، إن أكثر من 375 ألف عميل ما زالوا بلا كهرباء.

More than 260,000 customers are currently without power due to the severe storms and 70 mph winds that swept through Michigan on Monday. Our crews are securing the more than 3,300 downed power lines, assessing damage and beginning restoration. pic.twitter.com/rR5pJzenvk

