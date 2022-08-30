مصرع فتاة وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بعد عواصف في ولاية ميشيغان الأمريكية (فيديو)

انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من سكان ولاية ميشيغان الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما اقتلعت العواصف القوية الأشجار في اليوم السابق، وأسقطت الآلاف من خطوط الكهرباء في الولاية، تسبب أحدها في مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء.

وقالت شركات المرافق، صباح اليوم، إن أكثر من 375 ألف عميل ما زالوا بلا كهرباء.

More than 260,000 customers are currently without power due to the severe storms and 70 mph winds that swept through Michigan on Monday. Our crews are securing the more than 3,300 downed power lines, assessing damage and beginning restoration. pic.twitter.com/rR5pJzenvk — DTE_Energy (@DTE_Energy) August 30, 2022

وقال مسؤولون وصحيفة ديترويت نيوز إن عشرات المدارس في جنوب شرقي ميشيغان، بما فيها نحو 20 مدرسة بمدينة ديترويت وحدها، ألغت الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب الانقطاعات.

وقالت الشرطة في مونرو إن فتاة (14 عامًا) تعرضت للصعق بالكهرباء في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عندما لامست خطًّا كهربائيًّا سقط خلال العاصفة في الفناء الخلفي لمنزلها. وأضافت الشرطة أنه عندما وصل المسؤولون إلى مكان الحادث، وجدوا الفتاة ممسكة بالخط وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وقال مسؤولون في بيان إن الفتاة كانت تسير مع صديقتها في فناء منزلها الخلفي عندما أمسكت بما اعتقدت أنه عصا، لكنه في الواقع كان خط كهرباء.

Severe storms moved through southeastern Michigan on Monday. Take a look at this time lapse from Southgate, MI as the heavy rain moved in.#storm #MIwx pic.twitter.com/Vjr5ErORrp — WeatherNation (@WeatherNation) August 30, 2022

وضربت العواصف أيضًا أجزاء من إيلينوي وإنديانا وأوهايو في وقت متأخر أمس. وقال مسؤولو الإطفاء بولاية أوهايو إن امرأة لقيت حتفها على إثر اقتلاع إحدى الأشجار.