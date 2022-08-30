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مصرع فتاة وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بعد عواصف في ولاية ميشيغان الأمريكية (فيديو)

شجرة سقطت على الأرض بفعل العاصفة التي ضربت ولاية ميشيغان (موافع التواصل)
30/8/2022

انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من سكان ولاية ميشيغان الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما اقتلعت العواصف القوية الأشجار في اليوم السابق، وأسقطت الآلاف من خطوط الكهرباء في الولاية، تسبب أحدها في مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء.

وقالت شركات المرافق، صباح اليوم، إن أكثر من 375 ألف عميل ما زالوا بلا كهرباء.

وقال مسؤولون وصحيفة ديترويت نيوز إن عشرات المدارس في جنوب شرقي ميشيغان، بما فيها نحو 20 مدرسة بمدينة ديترويت وحدها، ألغت الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب الانقطاعات.

وقالت الشرطة في مونرو إن فتاة (14 عامًا) تعرضت للصعق بالكهرباء في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عندما لامست خطًّا كهربائيًّا سقط خلال العاصفة في الفناء الخلفي لمنزلها. وأضافت الشرطة أنه عندما وصل المسؤولون إلى مكان الحادث، وجدوا الفتاة ممسكة بالخط وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وقال مسؤولون في بيان إن الفتاة كانت تسير مع صديقتها في فناء منزلها الخلفي عندما أمسكت بما اعتقدت أنه عصا، لكنه في الواقع كان خط كهرباء.

وضربت العواصف أيضًا أجزاء من إيلينوي وإنديانا وأوهايو في وقت متأخر أمس. وقال مسؤولو الإطفاء بولاية أوهايو إن امرأة لقيت حتفها على إثر اقتلاع إحدى الأشجار.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل