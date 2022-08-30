علماء يفكّون الشفرة الجينية لقنديل البحر الخالد على أمل اكتشاف “سر طول العمر”

فكّ علماء في إسبانيا الشفرة الجينية لقنديل البحر الخالد -وهو مخلوق قادر على العودة مرارا إلى حالته اليافعة- على أمل اكتشاف سر الطول الفريد لعمره وإيجاد أدلة جديدة فيما يتعلق بتقدم الإنسان في العمر.

وفي دراستهم، التي نُشرت أمس، رسم فريق البحث في جامعة أوفييدو خريطة للتسلسل الجيني لـ”توريتوبسيس دورناي” النوع الوحيد المعروف من قناديل البحر القادر على العودة مرارا إلى مرحلة اليرقة بعد التكاثر الجنسي.

Un equip d’investigadors de la Universitat d’Oviedo ha desxifrat el genoma de la medusa immortal ('Turritopsis dohrnii'), amb dades que revelen les claus contra l'envellimenthttps://t.co/FGcQhoecOo — SEGRE (@SEGREcom) August 30, 2022

ومثل الأنواع الأخرى، يمر قنديل البحر الخالد بدورة حياة من مرحلتين، إذ يعيش في قاع البحر خلال مرحلة لا جنسية، يتمثل دوره الرئيسي خلالها في البقاء على قيد الحياة في أوقات ندرة الغذاء، وعندما تكون الظروف مواتية يتكاثر قنديل البحر جنسيا.

Spanish scientists find clues to what makes 'immortal jellyfish' immortal https://t.co/Csv9e3hgDP via @MajorcaDaily — Majorca Daily (@MajorcaDaily) August 30, 2022

وكتب العلماء أن العديد من أنواع قناديل البحر لديها بعض القدرة على عكس الشيخوخة والعودة إلى مرحلة اليرقات، لكن معظمها يفقد هذه القدرة بمجرد بلوغه مرحلة النضج الجنسي.

ولا يحدث ذلك مع النوع “توريتوبسيس دورناي” موضوع الدراسة، بحسب الدراسة التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقال مونتي غراهام خبير قناديل البحر ومدير معهد فلوريدا لعلوم المحيطات “نعلم أن هذا النوع قادر على القيام ببعض الحيل التطورية ربما لمدة 15-20 عاما”.

Equipo investigadores @uniovi_info descifra el genoma de la medusa inmortal ‘Turritopsis dohrnii' y define diversas claves genómicas que contribuyen a extender su longevidad hasta el punto de evitar la muerte.

Mª Pascual @MaesoMiguelD en @Conversation_E👇https://t.co/K6inqgZoRE pic.twitter.com/sYjfAYcEoO — RarasNoInvisibles (@NoInvisibles) August 30, 2022

ونال قنديل البحر الخالد اسمه من هذه الحيلة، وهو مصطلح يعترف العالم غراهام الذي لم يشارك في الدراسة بأن فيه بعض المبالغة.

وكان الهدف من الدراسة هو فهم ما الذي جعل قنديل البحر الخالد، أو توريتوبسيس دورناي، مختلفا عن طريق مقارنة التسلسل الجيني الخاص به بذلك الخاص بـ”توريتوبسيس روبرا” وهو نوع قريب منه جينيا ولكنه يفتقر للقدرة على تجديد شبابه بعد التكاثر الجنسي.

ووجد فريق البحث أن لدى توريتوبسيس دورناي اختلافات في الجينوم ربما تجعله أفضل في نسخ وإصلاح الحمض النووي، ويبدو أيضا أنه أفضل في الحفاظ على نهايات الكروموسومات التي تسمى التيلوميرات، والتي تبين أن طولها يقصر عند البشر والأنواع الأخرى مع التقدم في العمر.

Una medusa revela els secrets de la immortalitat Un equip de científics de la Universitat d'Oviedo desxifra el genoma de la “Turritopsis dohrnii” https://t.co/ZOKpbeNPvr — NacióDigital (@naciodigital) August 30, 2022

وقال غراهام إن البحث ليست له قيمة تجارية فورية؛ إذ إنه لا يمكن النظر إلى الأمر و”كأننا سنجمع قناديل البحر هذه ونحولها إلى مستحضرات للبشرة”.

لكنه أضاف أنه “واحد من الأبحاث التي أعتقد أنها ستفتح بابا أمام مجال جديد للدراسة يستحق المتابعة”.