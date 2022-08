علماء يفكّون الشفرة الجينية لقنديل البحر الخالد على أمل اكتشاف “سر طول العمر”

فكّ علماء في إسبانيا الشفرة الجينية لقنديل البحر الخالد -وهو مخلوق قادر على العودة مرارا إلى حالته اليافعة- على أمل اكتشاف سر الطول الفريد لعمره وإيجاد أدلة جديدة فيما يتعلق بتقدم الإنسان في العمر.

وفي دراستهم، التي نُشرت أمس، رسم فريق البحث في جامعة أوفييدو خريطة للتسلسل الجيني لـ”توريتوبسيس دورناي” النوع الوحيد المعروف من قناديل البحر القادر على العودة مرارا إلى مرحلة اليرقة بعد التكاثر الجنسي.

ومثل الأنواع الأخرى، يمر قنديل البحر الخالد بدورة حياة من مرحلتين، إذ يعيش في قاع البحر خلال مرحلة لا جنسية، يتمثل دوره الرئيسي خلالها في البقاء على قيد الحياة في أوقات ندرة الغذاء، وعندما تكون الظروف مواتية يتكاثر قنديل البحر جنسيا.

