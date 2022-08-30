وزير العمل الأردني يزور “محل شاورما” بعد استغاثة لابنة مالكه.. وهذه النتيجة (فيديو)

زار وزير العمل الأردني نايف استيتية منذ يومين مطعم شاورما “سهول سحاب”، بعد منشور لابنة مالك المحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد فيه دعم والدها.

وناشدت الفتاة عبر حسابها في فيسبوك الجميع دعم والدها الذي قرر فتح مطعم للشاورما بعد أن رفضت المحلات توظيفه بسبب سنه، رغم أنه يعمل في هذا المجال منذ عام 2003.

واشتكت الفتاة في منشورها من ضعف الإقبال على محل والدها رغم جودة الطعام ومناسبة الأسعار، وأكدت أن هذا المحل هو مصدر الدخل الوحيد للأسرة.

وفي زيارته للمحل أكد الوزير أن المطعم يقدم الخبرات للشباب الأردني وهو “داعم لنفسه بنفسه”.

وبعد منشور الفتاة وزيارة الوزير نشرت صفحة المطعم فيديو يظهر توافد عدد كبير من الأشخاص على المحل.