“أكبر محتال في تاريخ تركيا”.. ألبانيا تلقي القبض على مؤسس منصة “ثوديكس” للعملات المشفرة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على المطلوب فاتح أوزر، مؤسس منصة (ثوديكس) للعملات المشفرة، أثناء وجوده في ألبانيا، والبدء بإجراءات إعادته إلى تركيا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن وزير الداخلية الألباني بليدار تشوتشي أبلغ نظيره التركي سليمان صويلو، صباح الثلاثاء، بإلقاء القبض على أوزر قرب منطقة فلورا.

كما أوضح البيان أن رئاسة دائرة الإنتربول لدى المديرية العامة للأمن التركي تواصل الإجراءات اللازمة من أجل إعادة فاتح أوزر إلى تركيا.

من جانبها، قالت الشرطة الألبانية إن أوزر مطلوب دولي بتهمة “تأسيس منظمة إجرامية والاحتيال”، وبينت أنه كان على صلة بعدة مطلوبين دوليين في ألبانيا.

وكانت النيابة العامة التركية قد فتحت تحقيقًا في 22 أبريل/نيسان من العام الماضي، عقب بلاغ بعدم تمكن عملاء منصة ثوديكس من الوصول إلى حساباتهم على المنصة، وسط أنباء عن فرار مؤسس الشركة إلى خارج البلاد.

وأظهرت التحقيقات لاحقًا أن أوزر غادر البلاد في 20 أبريل، لتصدر وكالة الإنتربول الدولية في 23 من الشهر نفسه، قرارًا بملاحقته بالنشرة الحمراء.

وقضت محكمة تركية، في مارس/آذار الماضي بسجن أوزر مدة تصل إلى 40 ألفًا و562 عامًا بتهمة الاحتيال، ووصفته وسائل إعلام محلية بأنه “أكبر محتال” في تاريخ تركيا.

ومنصة “ثوديكس” (Thodex) هي بورصة للعملات الرقمية كانت تعمل بموجب ترخيص (FinCen MSB) في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي حظر مؤخرًا استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، محذرًا من إمكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.