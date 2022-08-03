مصر.. مصرع 17 شخصا وإصابة 4 في حادث سير مروع جنوبي البلاد

لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وحافلة صغيرة لنقل الركاب (ميكروباص) بمحافظة سوهاج جنوبي مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وقع الحادث على طريق جهينة الصحراوي الغربي الليلة الماضية، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لسائق الميكروباص أثناء محاولته تفادى سيارة “شاحنة” أمامه.

وذكر بيان لمحافظة سوهاج أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأن المحافظ كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم.

يأتي الحادث بعد أسبوعين من حادث مروع آخر، حيث لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم بين حافلة نقل جماعي وسيارة نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.

ووفق أرقام رسمية، فقد لقي 7 آلاف شخص مصرعهم وأصيب نحو 57 ألفًا خلال حوادث طرق في مصر عام 2020.

وعدّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

وعالميًّا، يلقى أكثر من مليون و350 ألف شخص حتفهم سنويًّا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما يتراوح بين 20 و50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

وتستحوذ أفريقيا على أعلى المعدلات (26.6 لكل 100 ألف نسمة) بينما تسجل أوربا أدناها (9.3 لكل 100 ألف نسمة).

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فما زال خطر الوفاة بسبب حوادث المرور أعلى بثلاثة أضعاف في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالأخرى المرتفعة الدخل.