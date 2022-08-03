مصر.. محمد رمضان يثير الجدل مجددا بعد فيديو مع مجندة إسرائيلية سابقة

أثار الممثل المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعد انتشار فيديو له مع مجندة إسرائيلية سابقة في حفل باليونان.

ونشرت المجندة السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي (مايا زخريا) مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “تيك توك”، السبت، تظهر فيها مع رمضان خلال الحفل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورًا سابقة لمايا زخريا وهي بين صفوف جيش الاحتلال أثناء تأديتها الخدمة العسكرية.

وقالت الفتاة في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إنها ليست مجندة في الجيش في الوقت الحالي، ولكن سبق لها أداء الخدمة العسكرية.

وأضافت أنها إحدى معجبات محمد رمضان، وأنها طلبت التقاط صورة معه على أحد شواطئ اليونان ولم يمانع دون أن يعلم إن كانت إسرائيلية.

وانتقد مغردون الفنان المصري، ووصفوا مقاطع الفيديو بـ”الخيانة والتطبيع”، وطالبوا بمقاطعته ومحاسبته.

ونفى نقيب المهن التمثيلية بمصر أشرف زكي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إيقاف رمضان عن التمثيل بعد مقطع الفيديو مع المجندة الإسرائيلية السابقة.

وقال نقيب الممثلين إن النقابة “لن تتدخل في أمر الصورة”، بينما تجاهل رمضان الأمر ولم يعقّب عليه عبر حساباته على مواقع التواصل، واستمر في نشر صوره من رحلة اليونان عبر صفحته على إنستغرام.

وظهر رمضان في وقت سابق من العام الماضي مع المغني الإسرائيلي عومير آدم في دبي، وأثارت الصور جدلًا واسعًا آنذاك، قبل أن يبرر التقاطها بأنه لم يعرف جنسيته قبل التصوير معه.

ودافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رمضان، قائلًا في تغريدة “للي زعلانين من صديقي محمد رمضان إنه اتصور مع واحده طلعت إسرائيلية، سؤال: يعني معقولة واحده مزه كده تيجي تقوللي ممكن اتصور معاك أقولها لا ورّيني باسبورك الأول؟”.

للى زعلانين من صديقى محمد رمضان انه اتصور مع واحده طلعت اسرائيلية ..سؤال : يعنى معقوله واحده مزه كده تيجي تقوللي ممكن اتصور معاك اقولها لا وريني باسبورك الاول 😂 ؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 2, 2022

وردّ مغرد باسم مصطفى على تغريدة ساويرس قائلًا “صدف صديقك مع الصهاينة كثيرة”.

صدف صديقك محمد رمضان مع الصهاينة كتير ما شاء الله مرة مع مطرب ومرة مع مزة — Mostafa (@Mostafa83790110) August 2, 2022

وقال ناشط آخر “فضائح محمد رمضان تتوالى مع التطبيع”.

وتتوالى فضائح محمد رمضان مع التطبيع محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية تدعو مايا زخاريا في حفلة اليونان. pic.twitter.com/38FpjgIizd — العراب The Godfather (@zogbaralneny) July 31, 2022

وقال حساب باسم دينا “الصورة لا تليق بفنان مصري، يمثل مصر وشعبها”، معتبرة أن رمضان “لا يمثل إلا نفسه”.

ووجّه ناشط تغريدته لمحمد رمضان قائلًا “هل تعلم أن الفتاة إسرائيلية؟ لو كنت تعلم فإنك خائن، إن لم تكن تعلم فهي نشرت الصور وفضحتك، وهو نفس ما حصل لك مع المغني الإسرائيلي في دبي”.

وعبّر الناشط رعد البرقاوي عن أسفه على الاسم الذي يحمله المغني، قائلًا “محمد رمضان يعانق مجندة صهيونية بحفله الأخير باليونان، أسفي وحزني على الاسم الذي جمع اسم خير البشر وأسم أفضل الشهور، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

الفاسد محمد رمضان يحتضن مجندة في جيش الاحتلال. هذا الذي يحاولون تصديره على أنه قدوة للشباب العربي! pic.twitter.com/yj8w8DfrOT — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 2, 2022