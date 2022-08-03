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للمرة الأولى منذ عامين.. إزالة الحواجز حول الكعبة المشرفة (فيديو)

جموع الطائفين حول الكعبة المشرفة بعد رفع الحواجز حولها (مواقع التواصل)
3/8/2022-|آخر تحديث: 3/8/202202:18 PM (مكة المكرمة)

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الثلاثاء، إزالة الحواجز من حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم العمرة، بعد أكثر من عامين على وضعها كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وقالت رئاسة الحرمين الشريفين إن القرار جاء لتسهيل مناسك المعتمرين وعباداتهم مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي تزامنًا مع موسم العمرة.

كانت الحواجز قد وضعت للمرة الأولى حول الكعبة المشرفة في يوليو/تموز 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية من مرض كوفيد-19، وكان من بينها منع لمس الحجاج الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية