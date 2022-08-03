للمرة الأولى منذ عامين.. إزالة الحواجز حول الكعبة المشرفة (فيديو)

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الثلاثاء، إزالة الحواجز من حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم العمرة، بعد أكثر من عامين على وضعها كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

إزالة الحواجز الوقائية حول #الكعبة المشرفة بعد أكثر من عامين من وضعها كإجراء احترازي ضد فيروس #كورونا pic.twitter.com/ZFiWXKiJvV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2022

وقالت رئاسة الحرمين الشريفين إن القرار جاء لتسهيل مناسك المعتمرين وعباداتهم مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي تزامنًا مع موسم العمرة.

كانت الحواجز قد وضعت للمرة الأولى حول الكعبة المشرفة في يوليو/تموز 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية من مرض كوفيد-19، وكان من بينها منع لمس الحجاج الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله.