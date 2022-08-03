شاهد: ولادة نادرة لفيل أبيض في ميانمار

شهدت ولاية راخين غرب ميانمار (بورما سابقا) ولادة فيل أبيض نادر، وهو حيوان تعده الأغلبية البوذية في المنطقة “فأل خير”.

وقالت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار”، إن الفيل الذي وُلد في 23 تموز/يوليو الماضي كان يزن 80 كيلوغرامًا عند الولادة، فيما بلغ طوله نحو 70 سنتيمترًا.

وكشفت أن للفيل الحديث الولادة، سبعًا من خصائص الفيلة البيضاء الثمانية، ومنها العينان اللؤلؤيتا اللون والفرو الأبيض والذيل المميز.

وبثت القناة الرسمية مقطع فيديو للفيل الرضيع -الذي لم يذكر اسمه بعد- وهو يلعب في الماء مع والدته البالغة 33 عامًا، وتدعى زار نان هلا.





وترمز الفيَلة البيضاء النادرة جدًا للحظ، في بعض الثقافات البوذية في جنوب شرق آسيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود 6 فيَلة بيضاء في العاصمة نايبيداو، معظمها من ولاية راخين وأياروادي الجنوبية.