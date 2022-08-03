رجل هندي لم يستحم منذ 22 عاما.. ما قصته؟ (فيديو)

امتنع رجل في الهند عن الاستحمام لمدة 22 عامًا، وتعهّد بأنه لن يستحم إلا عندما تتوقف جميع الجرائم التي تستهدف النساء والقتل الجائر والنزاعات على الأراضي.

وكشفت وسائل إعلام هندية أن دارامديف رام (62 عامًا) توقّف عن الاستحمام وهو في سن الأربعين.

وقالت إن رام الذي يعيش في قرية بايكونثبور في ولاية بيهار لم يصب بأي مرض وبدا أنه بخير.

في واقعة غريبة.. كشفت وسائل إعلام هندية عن رجل يدعى دارامديف رام (62 عامًا) امتنع عن الاستحمام 22 عاما دارامديف الذي يعيش في إحدى القرى الهندية تعهد بألا يستحم حتى تتوقف تماما جميع #الجرائم التي تستهدف #النساء و #القتل الجائر و #النزاعات على الأراضي. pic.twitter.com/4yKSrYDeBe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2022

وأفاد رام لوسائل إعلام محلية، أنه عمِل عام 1975 في مصنع في ولاية البنغال، وتزوج عام 1978 وكان يعيش حياة طبيعية، إلا أنه في عام 1987 أدرك أن النزاعات وقتل الحيوانات والجرائم ضد النساء في ازدياد، على حد قوله.

وتابع “بحثت عن السبب واقتربت من (المعلم) الذي أخذني كتلميذ له وألهمني اتباع طريق الإخلاص، ومنذ ذلك الحين، اتجهت إلى طريق التفاني وبدأت التأمل”.

واستقال رام من المصنع الذي كان يعمل فيه عام 2000، لكن عائلته أجبرته على العودة، قبل أن يتخلى عن الطعام والاستحمام، ويتم طرده من المصنع.

وأوضحت مواقع هندية أن رام فقد زوجته عام 2003، لكنه رفض الاستحمام حتى ذلك الحين، وبعد سنوات توفي أحد أبنائه، ثم توفي ابنه الآخر في يوليو/تموز الماضي، ومع ذلك لم يستحم.