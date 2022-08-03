بعد سلسلة من الزلازل.. بركان يثور مرة أخرى بالقرب من عاصمة آيسلندا (فيديو)

قال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، اليوم الأربعاء، إن بركانًا ثار على جبل بالقرب من العاصمة ريكيافيك، وهي منطقة شهدت ثورة بركانية أيضًا العام الماضي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها قناة (آر.يو.في) الإخبارية المحلية تصاعد الحمم والدخان من صدع في الأرض.

وتعد شبه جزيرة ريكيانيس بقعة بركانية وزلزالية ساخنة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك، ففي مارس/آذار من العام الماضي، اندفعت الحمم البركانية اندفاعًا مذهلًا من صدع بطول 500-750 مترًا.

واستمر النشاط البركاني في المنطقة حتى سبتمبر/أيلول، مما دفع آلاف الآيسلنديين والسياح إلى زيارة الموقع.

وتقع شبه جزيرة ريكيانيس على بعد حوالي 30 كيلومترًا من العاصمة، ووقع ثوران بالفعل من هذا النوع فيها العام الماضي، وبعد ذلك تدفقت الحمم مرارًا من نظام بركاني تحت الأرض يسمى كريشوفيك من باطن الأرض لنحو خمسة شهور.

وكما حدث في العام الماضي، أنذرت بحدوث الثوران في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الزلازل كان بعضها قويًا، ولذلك توقع العلماء أن يكون موعد الثوران قد حلّ.