أب ينقذ طفله من موت محقق بعد اصطدام سيارة بدراجته النارية (فيديو)

أنقذ أب طفله من موت محقق، السبت الماضي، في لحظات تحبس الأنفاس في ولاية بارا وسط شمالي البرازيل.

وانتشل الأب صغيره -يبلغ من العمر سنة واحدة- من فوق مقعد دراجة نارية، قبل أن تصطدم بها سيارة انحرفت عن الطريق بسرعة فائقة.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الأب وهو يُجلس طفله على مقعد الدراجة النارية، قبل أن يتفاجأ بسيارة مُسرعة تتجه نحوه.

ورفع الأب الطفل إلى الأعلى فيما صدمت السيارة الدراجة النارية بقوة وسحبتها في الطريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مدينة (ساوفيليكس دوزينغو) تعرفت على سائق السيارة واستدعته للتحقيق.

وأضافت أن مقاطع الفيديو صدمت الناشطين على مواقع التواصل الذين عبروا عن إعجابهم برد الفعل السريع للأب.