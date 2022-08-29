لحظات مؤثرة وبكاء.. صورة الزميلة شيرين أبو عاقلة على أعلى قمة جبلية في تركيا (فيديو)

وثّق مقطع مصوّر لحظة رفع ناشطين صورة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة وعلم فلسطين على قمة جبل (أرارات) أعلى قمة جبلية في تركيا.

ونشر المدون والناشط الفلسطيني أحمد البيقاوي مقطعًا مصوّرًا على صفحته في (إنستغرام) يوثّق رفع صورة شيرين مع ترديد المشاركين هتاف “والنعم والنعمتين هي هي يا فلسطين”، وهتاف “يرحم روحك يا شيرين”.

وأرفق البيقاوي تعليقًا على المقطع المصوّر خاطب فيه أبو عاقلة “مساء الخير يا غالية، لساتو الحكي معك أسهل من الحكي عنك، المهم، بدي أحكيلك خلص مشوارنا ووصلنا قمة جبل أرارات، وحضرتي معنا على ارتفاع أكثر من 5100 متر”.

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وأضاف “شاركتينا في لحظة تكليل تدريب أشهر سبقته، وأيام من المشي والتسلق المتواصل للوصول للقمة، ورفعنا صورتك واسمك وهتفنا وغنينا لشباب فلسطين وإلك، بصوت زي صوتك، قوي وطالع من القلب”.

ويُسمع في مقطع نفسه بكاء مشاركين في الرحلة لحظة رفع صورة شيرين أبو عاقلة التي طُبعت على قطعة قماش كبيرة، تضم صورتها وهي ترتدي درع الصحافة.

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ويأتي رفع صورة الزميلة شيرين أبو عاقلة تتويجًا لتجربة تسلق جبل (أرارات) بمشاركة 15 شابا وفتاة.

ويعد جبل (أرارات) أعلى قمة في تركيا، وهو عبارة عن بركان خامد يبلغ ارتفاعه 5137 مترًا، وهو منطقة مغطاة بالثلج صيفًا وشتاءً.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اغتال الزميلة شيرين أبو عاقلة في11 مايو/أيار الماضي أثناء تغطيتها لاقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أحدث غضبًا عارمًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية على المستويين العربي والدولي.

وغطت شيرين أبو عاقلة الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 25 عامًا.