كسر البيض على الرأس والرش بالخل والعسل.. لحظات عصيبة للمقبلين على الزواج في ولاية تركية (فيديو)

يواصل سكان قضاء (بازار يري) بولاية بيلاجيك شمال غربي تركيا التمسك بعادات وتقاليد طريفة في أفراحهم.

ويواجه العريس المقبل على الزواج في القضاء لحظات عسيرة نتيجة التقاليد والأعراف السائدة مثل “انتظار قافلة العروس وكسر الزجاج وإطعامه رغمًا عنه”.

وفي هذا الإطار، قام أصدقاء ساجد أوزن -وهو عريس مقبل على الزواج- بإطعامه بقلاوة عليها صلصة طماطم حارة، فضلًا عن أطعمة أخرى، ثم كسروا البيض على رأسه ورشوه بالطحين والخل والحليب والعسل قبل أن يغسلوه بخرطوم مياه.

وفي حديثه للأناضول، أوضح ساجد أنه عاش لحظات صعبة جراء مزاح أصدقائه في يوم زفافه.

من جانبه، ذكر والد العريس أحمد أوزن أنهم يقطنون في إسطنبول ولكن رغبوا في إقامة حفل الزفاف في القضاء مسقط رأسهم وفقًا للعادات والتقاليد السائدة.

وقال “رغم أن المزاح ثقيل إلا أن شبان القضاء يعرفونه ويتحملونه. هذه عادات جميلة وتقوي أواصر الصداقة”.