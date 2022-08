عمرها 3 سنوات.. طفلة تستعيد وعيها أثناء جنازتها ثم تفارق الحياة مجددا (صور)

استعادت طفلة مكسيكية تبلغ من العمر 3 سنوات وعيها خلال جنازتها، بعد أن افترض الأطباء خطأً أنها فارقت الحياة، ثم أُعلِنت وفاتها رسميا مرة أخرى.

ووفقًا لتقارير إعلامية، عانت الطفلة كاميلا روكسانا من آلام شديدة في المعدة وقيء وحمى، واهتم الأطباء بمشكلتها وأوصوا بعلاجها من الجفاف لكنهم أخرجوها من المستشفى استنادًا إلى منحها وصفة طبية.

