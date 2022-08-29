عمرها 3 سنوات.. طفلة تستعيد وعيها أثناء جنازتها ثم تفارق الحياة مجددا (صور)

استعادت طفلة مكسيكية تبلغ من العمر 3 سنوات وعيها خلال جنازتها، بعد أن افترض الأطباء خطأً أنها فارقت الحياة، ثم أُعلِنت وفاتها رسميا مرة أخرى.

ووفقًا لتقارير إعلامية، عانت الطفلة كاميلا روكسانا من آلام شديدة في المعدة وقيء وحمى، واهتم الأطباء بمشكلتها وأوصوا بعلاجها من الجفاف لكنهم أخرجوها من المستشفى استنادًا إلى منحها وصفة طبية.

Lost cells? Curses for an eternity. There is no mercy. Girl, 3, declared 'dead,' wakes up at her funeral — then dies again https://t.co/HE8MaQEEjR — Standing Pariah (@StandingPariah) August 26, 2022

بيد أن حالة الطفلة عادت إلى التدهور أثناء وجودها في منزلها، حتى ظن الأطباء أنها فارقت الحياة عندما أعادتها والدتها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وروت والدة الطفلة في تصريحات لوسائل إعلام محلية تفاصيل إعادة حجز ابنتها في المستشفى بعد خروجها في المرة الأولى قائلة “بعد 10 دقائق من بدء العلاج الوريدي أخذوا الطفلة بعيدًا وطلبوا مني أن أدعها ترقد بسلام في إشارة إلى أنها فارقت الحياة”.

Girl, 3, wakes up at her funeral – then dies again https://t.co/EAN78fGyLk — OlumoRocktv (@OlumoRocktv) August 25, 2022

وأقامت أسرة الطفلة عزاءً بسيطًا بحضور الأصدقاء والعائلة إلا أن والدة كاميلا لاحظت ضبابًا وحركة عيون ابنتها من النافذة الزجاجية للتابوت.

وبينما حاول الحضور إقناع الأم بأنها تعاني من الصدمة وبعض الهلوسة، قامت جدة كاميلا بإلقاء نظرة فاحصة فلاحظت أن عيون كاميلا تتحرك واكتشفت أنها لا تزال على قيد الحياة.

ونقلت الطفلة على عجل إلى المستشفى ذاته، حيث حاول الأطباء دون جدوى إنعاشها لكنهم أعلنوا وفاتها رسميًّا مرة أخرى بسبب وذمة دماغية (تورم في المخ).

وقالت الأم “لقد دُمّرنا لأن ابنتي كانت طفلة مرحة للغاية”.

وتتهم عائلة كاميلا المستشفى -الذي كانت ابنتها تتلقى فيه العلاج- بالإهمال، إثر الإعلان عن وفاة الطفلة في وقت مبكر.

وكانت عائلة الطفلة كاميلا تخطط لإرسالها إلى روضة الأطفال هذا الأسبوع.