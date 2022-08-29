مات صائما.. لحظة وفاة مسن فلسطيني على أعتاب المسجد ملبيا نداء صلاة الفجر (شاهد)

وثقت كاميرا مراقبة، صباح اليوم الاثنين، لحظة وفاة الفلسطيني الحاج رضوان شكشك على باب مسجد عباد الرحمن برفح جنوبي قطاع غزة أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وكتب محمود زوج ابنته عبر حسابه في فيسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي والد زوجتي الحاج رضوان شكشك أبو بلال طيب القلب والذِكر، في ذمة الله صائمًا وفي بيت الله بصلاة الفجر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

وأشاد مغردون بالحاج رضوان وقالوا إنه نال حسن الخاتمة، وأشار بعض من يعرفونه إلى أنه اعتاد قراءة القرآن وارتياد المسجد لأداء الصلاة فيه.