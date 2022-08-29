أثار موجة سخرية.. الجيش الماليزي يعتذر بعد خطأ تسبب في اختناقات مرورية (فيديو)

اعتذر الجيش الماليزي بعد تعطل اثنتين من مركباته في كوالالمبور في يومين متتاليين، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور وموجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث الأول يوم الجمعة، عندما تعطلت دبابة بسبب مشكلات في المحرك على طريق سريع بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد، حسبما ذكر الجيش في بيان يوم السبت.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي اختناقات مرورية تتراكم حول الدبابة وضباط الجيش والشرطة يحاولون تحويل مسار السيارات. وقال الجيش إنه تم سحب الدبابة بواسطة مركبة إنقاذ بعد 30 دقيقة وأجريت فيها إصلاحات.

وبعد أقل من 24 ساعة، تعطلت عربة رئيسية مدرعة (تستخدم لسحب الأسلحة الثقيلة) على طريق مزدحم خارج المتحف الوطني في قلب العاصمة.

JUST IN Another military vehicle has broken down in the city centre. Just a day after a tank broke down near KL Sentral, an army trailer truck transporting a tank can be seen stuck on the right-most lane of Jalan Damansara in front of the national museum. pic.twitter.com/cibeBmYILn — TheVibes.com (@thevibesnews) August 27, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت في الموقع طابورًا من المركبات العسكرية خلف تلك العربة، كما شوهد سائقو السيارات وهم يتباطؤون لإلقاء نظرة على المشهد غير المعتاد.

وأنهى فريق من الميكانيكيين أعمال الإصلاح بحلول الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وفق الجيش، ثم واصلت السيارة رحلتها إلى ميدان الاستقلال حيث ستُقام الاحتفالات بيوم الاستقلال الماليزي الأربعاء المقبل الموافق 31 أغسطس/آب.

وقال الجيش إن المركبتين شاركتا في التدريبات على العرض ضمن 129 مركبة عسكرية ستشارك في استعراض العيد الوطني لعام 2022.

وقال بيان الجيش “يعتذر الجيش عن الحادثين وسيضمن عدم التكرار. ولكن في حالة حدوث الأمر مرة أخرى، سيتم إرسال فريق استرداد احتياطي إلى الموقع بأسرع وقت لسحب السيارة المنكوبة بعيدًا لتجنب الاختناقات المرورية”.

وجذبت صور المركبات المعطلة سخرية الماليزيين عبر الإنترنت، ووجد الكثيرون روح الدعابة في الموقف، في حين انتقد بعضهم على تويتر الجيش لما زعموا أنه ضعف في صيانة المركبات.

وقال الممثل الكوميدي الماليزي جيسون ليونج على تويتر “سنغافورة بحاجة للدبابات للدفاع عن طرقها، طرق ماليزيا يمكن أن تهزم الدبابات”.

وكتب مستخدم آخر على تويتر “تعطلت دبابة في منتصف الطريق السريع. إذا ذهبت ماليزيا إلى الحرب، فسنكون روسيا”.