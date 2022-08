أثار موجة سخرية.. الجيش الماليزي يعتذر بعد خطأ تسبب في اختناقات مرورية (فيديو)

اعتذر الجيش الماليزي بعد تعطل اثنتين من مركباته في كوالالمبور في يومين متتاليين، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور وموجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث الأول يوم الجمعة، عندما تعطلت دبابة بسبب مشكلات في المحرك على طريق سريع بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد، حسبما ذكر الجيش في بيان يوم السبت.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي اختناقات مرورية تتراكم حول الدبابة وضباط الجيش والشرطة يحاولون تحويل مسار السيارات. وقال الجيش إنه تم سحب الدبابة بواسطة مركبة إنقاذ بعد 30 دقيقة وأجريت فيها إصلاحات.

وبعد أقل من 24 ساعة، تعطلت عربة رئيسية مدرعة (تستخدم لسحب الأسلحة الثقيلة) على طريق مزدحم خارج المتحف الوطني في قلب العاصمة.

JUST IN

Another military vehicle has broken down in the city centre.

Just a day after a tank broke down near KL Sentral, an army trailer truck transporting a tank can be seen stuck on the right-most lane of Jalan Damansara in front of the national museum. pic.twitter.com/cibeBmYILn

— TheVibes.com (@thevibesnews) August 27, 2022