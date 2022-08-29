قطة تصفع معلقا رياضيا خلال لقاء مباشر (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل في تركيا مقطعًا طريفًا لقطة وهي تصفع ضيفًا في مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.

وكان المعلق الرياضي حسين أوزكوك ضيفًا على قناة محلية، عندما قفزت قطة بشكل مفاجئ على ظهر المقعد الذي كان يجلس عليه.

وفجأة قامت القطة بصفع المعلق من الخلف، مما جعل المذيعة تضحك من المفاجأة.

ونشر المعلق مقطع فيديو للواقعة عبر حسابه على تويتر، معلقًا “كان اليوم بثًّا استثنائيًّا”.

وأعادت المذيعة إزجي توبر نشر المقطع عبر حسابها، وردّت على المعلق بالقول “بشكل مفاجئ.. أقسم أن القطط ليست طبيعية”.

قطة تصفع صحفيًا رياضيًا تركيًا أثناء استضافته في بث مباشر pic.twitter.com/97MAOR96vY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2022