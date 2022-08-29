قبّل أيدي الأطفال.. أردوغان يحتسي الشاي مع مواطنين بمحل حلويات في إسطنبول (شاهد)

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطراف الحديث مع عدد من المواطنين في محل للحلويات بمنطقة بكلربكي في مدينة إسطنبول.

وأفاد مراسل وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس أردوغان توقف في محل للحلويات أثناء عودته إلى منزله من قصر وحيد الدين الرئاسي بإسطنبول.

وأضاف أن أردوغان قدم الشاي والقهوة إلى المواطنين وتبادل أطراف الحديث معهم ومع العاملين في المحل، كما قدم الهدايا إلى الأطفال.

وأظهر الفيديو لقطات للرئيس التركي وهو يحيّي الأطفال الصغار ويقبّل أيديهم، وهم يردون عليه بتحية مماثلة.