هولندا.. سقوط ضحايا جراء اندفاع شاحنة وسط حفل في الشارع (فيديو)

قالت الشرطة الهولندية، السبت، إن عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل مقام بالشارع في بلدة نيو بايرلاند جنوبي البلاد.

ولم تذكر الشرطة عددًا محددًا للضحايا لكنها قالت إنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب روتردام.

Dutch police say 'several' people died after a lorry appears to have gone over a dyke & rolled into neighbourhood barbecue in Nieuw-Beijerland, around 30km south of Rotterdam.

Truck driver, who wasn’t injured, taken in for questioning.

Lorry belongs to Spanish firm. pic.twitter.com/eqewPt6mq0

— anna holligan 🎙 (@annaholligan) August 27, 2022