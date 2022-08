هبوط اضطراري.. ركاب طائرة يرصدون لحظة انفصال غطاء المحرك في الأجواء (شاهد)

أُجبرت طائرة تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” كانت متجهة إلى سان دييغو بولاية كاليفورنيا، على العودة إلى مطار سياتل في واشنطن، والهبوط اضطراريًّا بعد وقت قصير من الإقلاع عندما انفصل غطاء المحرك.

ويمكن رؤية غطاء المحرك وهو ينفصل عن طائرة (بوينغ 737-900) في مقطع فيديو نشره الركاب قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة ألاسكا إيرلاينز إن الرحلة رقم 558 أبلغت عن “اهتزاز غير عادي” على الجانب الأيسر من الطائرة بعد وقت قصير من المغادرة، وتابعت “جزء من الألواح المعدنية التي تغطي المحرك -تسمى القلنسوة- انفصلت عن الطائرة”.

Alaska flight #AS558 departed on runway 16L, declared an emergency, and returned to land 25 min later on the same runway. Runway 16L was temp. closed for sweeping and debris removal. All 176+6 people onboard were safe.https://t.co/jl4RWbLEvT pic.twitter.com/XibxrmSIFH

