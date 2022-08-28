بيع سيارة للأميرة ديانا في مزاد مقابل 869 ألف دولار

حصل مشارك في مزاد أقيم في بريطانيا، السبت، على سيارة شخصية لأميرة ويلز الراحلة الليدي ديانا، مقابل 737 ألف جنيه إسترليني (869 ألف دولار).

ودارت منافسة حادة على السيارة -من طراز “فورد إكورت آر إس توربو” 1985- بين مزايدين من دبي والولايات المتحدة، إلى أن استقر على فائز من سكان منطقة مانشستر لم يُكشف بعد عن هويته.

وطُرحت السيارة في المزاد بسعر أولي قيمته 100 ألف جنيه، إلى أن بيعت بـ650 ألف إسترليني، بالإضافة إلى النفقات وضريبة القيمة المضافة.

وكانت السيارة أبرز المعروضات في مزاد نظمته دار “سيلفرستون” للمزادات على حلبة سيلفرستون، على بعد 120 كيلومترًا شمال غرب لندن.

وتُعد سيارة “فورد” هذه -التي تبلغ قدرة محركها 130 حصانًا- نسخة رياضية نموذجية من سيارات “فولكسفاغن غولف جي تي آي” الشعبية المقوّاة التي كانت مرغوبة جدًّا في ثمانينيات القرن العشرين.

ويمكن العثور في الإعلانات المبوّبة على نسخ أقل شهرة من هذا النموذج بأسعار تقترب من 10 آلاف جنيه.

وأوضحت دار “سيلفرستون” أن الأميرة ديانا كانت تقود هذه السيارة بنفسها للتجول في لندن.

واستخدمت الأميرة السيارة من عام 1985 إلى عام 1988، وهي اليوم في حالة ممتازة ولا تتجاوز المسافة التي قطعتها 40 ألف كيلومتر.

ولهذه السيارة تاريخ حافل إذ نقلت الأمير ويليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش بعد والده تشارلز.

وتتميز بلونها الأسود، إذ كانت سيارات “فورد آر إس توربو” الأخرى من هذا الجيل بيضاء، وقد انتقلت ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الآخرين قبل تجديدها بالكامل للبيع.

وفي يونيو/حزيران 2021، بيعت سيارة “فورد إسكورت” أخرى للأميرة ديانا مقابل 52 ألف جنيه إسترليني إلى متحف بأمريكا الجنوبية في مزاد، وهي من طراز “1.6 غيا صالون” موديل 1981 تلقتها هدية بمناسبة خطوبتها.

وأقيم مزاد السبت قبل 4 أيام من الذكرى 25 لمصرع الأميرة بحادث سيارة في باريس، عندما كانت في الـ36 من عمرها.