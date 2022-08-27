لبنان.. مصرع الفنان جورج الراسي في حادث سير مروع على الحدود السورية اللبنانية

لقى المغني اللبناني جورج الراسي مصرعه، فجر السبت، في حادث سير مروّع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية) بأن الراسي (39 عاما) كان برفقته فتاة وتوفيا إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية.

وكان الفنان الشاب عائدا من سوريا حيث أحيا حفلا فنيا.

قتيلان جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية-البقاع. pic.twitter.com/7FTIaeTJ76 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 27, 2022

وكشف الدفاع المدني اللبناني على تويتر أن فرق الإنقاذ استعانت بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية بسبب الأضرار الهائلة التي لحقت بهيكل السيارة نتيجة قوة الحادث.

وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرها الدفاع المدني أضرارا بالغة تعرضت لها مقدمة سيارة الراسي جراء الحادث.

صباح متّشح بالسواد 😭😭

وفاة الفنان اللبناني #جورج_الراسي عن عمر 39 عاما بعد حادث سير مروّع على طريق المصنع pic.twitter.com/fhMFwF5b1R — Star Arab World (@StarArabWorld) August 27, 2022

وتصدر اسم جورج الراسي منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاته، وسط حالة من الحزن والتعاطف من الجمهور.

ونعى الكثير من الفنانين والإعلاميين الفنان الشاب وقدموا التعازي لشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي، وعلق أغلبهم “بكير يا جورج” في دلالة على أن الأخير غادر الدنيا سريعا وهو في ريعان شبابه.

شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي #جورج_الراسي pic.twitter.com/Cr96uN96bc — Georges Wassouf (@wassouf) August 27, 2022

وكان آخر ما نشره جورج الراسي على صفحته على إنستغرام إعلان دعائي للحفل الغنائي الذي أحياه مساء أمس قبيل الحادث، دعا خلاله جمهوره إلى لقائه.

ويذكر أن جورج الراسي لديه طفل يدعى جو، من زواج سابق من عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة التي كانت برفقة الراسي عند وقوع الحادث، هي سيدة لديها ثلاثة أبناء وتدعى زينة المرعبي.

وأطلق المغني الشاب ألبومات عدة منذ انطلاقه في أواسط تسعينيات القرن الماضي، وأغنيات كثيرة بلهجات مختلفة خصوصا اللبنانية والمصرية، وحقق بعضها انتشارا في البلدان العربية.