قاضية تأمر تويتر بتقديم مزيد من المعطيات التي طلبها إيلون ماسك

طلبت قاضية من منصة تويتر أمس الجمعة تقديم المزيد من المعطيات التي طلبها إيلون ماسك بشأن الحسابات المزيفة، لتمكينه من مراجعة اتهاماته لموقع التواصل الاجتماعي.

ويتهم ماسك المنصة بالكذب في تحديد حجم الحسابات المزيفة والرسائل الوهمية المنتشرة على موقعها، وقد اعتمد على هذه الذريعة لتبرير تراجعه عن اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشبكة الاجتماعية، وفسخه من جانب واحد في أوائل يوليو/ تموز.

ودعا ماسك القاضية كاتالين ماكورميك إلى أن تطلب من تويتر الكشف عن معطيات حول مستخدمي المنصة وطرق الاحتساب ومعايير الأداء الموظفة.

وقدرت القاضية الخميس الماضي غداة الاستماع إلى الطرفين، أنه “من المبرر” طلب “بعض المعطيات الإضافية” من تويتر قبل الحكم المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

كما طلبت من تويتر معطيات تتعلق بـ9 آلاف حساب تم توظيفها للقيام بتدقيق حول حسابات وهمية ومزيفة خلال الربع الأخير من عام 2021، بالإضافة إلى تمكينها من الطرق التي تم اعتمادها لتحديد هده الحسابات.

وعلقت منصة تويتر بأن ذلك يمكن أن ينتهك حماية المعطيات، وفرضت القاضية أن يطلع عليها عدد محدود من الأشخاص المختصين في القانون وتحليل المعطيات.

كما أمرت القاضية تويتر بتقديم مزيد من المعطيات حول مؤشر الأداء الذي تعتمده المجموعة لتحديد عدد المستخدمين الفعليين.

ولم توافق القاضية على غالبية مطالب ماسك -الذي يعدّ أكبر أثرياء العالم- لكونها “غامضة بشكل كبير” وتتطلب “المليارات” من المعطيات، وطلبت منه تقديم التحاليل حول الحسابات المزيفة التي أجراها خبراؤه.

وكانت شركة تويتر قد رفعت دعوى قضائية على إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما الذي تعهد فيه الملياردير بشراء المنصة بـ44 مليار دولار.

وتتركز المواجهة القانونية بين ماسك وتويتر حتى الآن على ادعاءات بأن الشركة ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصتها للتواصل الاجتماعي.