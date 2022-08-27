طفل ينقذ والدته من الغرق بعد إصابتها بنوبة صرع مفاجئة (فيديو)

تمكن طفل صغير من إنقاذ والدته من الغرق بعدما أصيبت بنوبة صرع مفاجئة أثناء السباحة في حوض داخل حديقة المنزل بولاية أوكلاهوما جنوب وسط الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت المواطنة الأمريكية لوري كيني عبر حسابها على فيسبوك فيديو رصدته كاميرات المراقبة للحظة تمكّن طفلها من إنقاذها وسحبها خارج حوض السباحة.

ويُظهر التسجيل المصور الأم وهي تسبح حيث تعرضت لنوبة صرع مفاجئة كادت تتسبب في غرقها لولا تدخّل طفلها.

وقالت لوري في تدوينة “واحدة من أسوأ كوابيسي جاءت إلى الحياة هذا الصباح، إنني مترددة جدًّا في مشاركة هذا الفيديو، لا أحب أن يشاهد الناس ما حدث عندما كنت أعاني في هذه النوبة، لذا أقول لجميع أصدقائي وعائلتي هنا: أعلم أن هذا من الصعب جدًّا بالنسبة لي مشاهدته، لأنني لم أرَ مثله أبدًا كما لم أرَ غافين (طفلها) في مثل هذا الموقف”.

وأضافت “لديّ كاميرات أمنية التقطت هذا، وأنا فقط أشارك جزءًا قصيرًا من الفيديو، ربما يكون من الصعب على البعض أن نرى، ولكن انظروا إلى طفلي وهو ينقذ حياتي، وهو ينقذ حياتي بالمعني الحرفي للكلمة”.

وتابعت “لا أستطيع أن أصدّق أنني أكتب هذا. أستطيع أن أصدّق ما رأيته في غافين، بطلي الصغير. أنا فقط لا أستطيع أن أصدّق أنه كان عليه أن يفعل ذلك، وهذا ما يكسر قلبي. أشكرك يا الله على وجود هذا الإنسان الصغير الرائع في حياتي”.