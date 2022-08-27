بلومبرغ: نتفليكس تدرس طرح نسخة أقل سعرا مدعومة بإعلانات

ذكرت وكالة (بلومبرغ) أن شركة نتفليكس تتطلع إلى تحصيل من 7 إلى 9 دولارات شهريًّا لخطة الاشتراك الجديدة المدعومة بالإعلانات.

وقال التقرير إن الشركة تخطط لطرح خيارها الصديق للميزانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في 6 مناطق جغرافية على الأقل.

ومع ذلك، قد يتعين على الطرح الكامل الانتظار حتى أوائل العام المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الشركة تخطط لبيع نحو 4 دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل العروض وأثناءها.

Netflix mulls $7-$9 per month for its ad-supported subscription – Bloomberg News https://t.co/3y4Kb5Q2yD pic.twitter.com/ouWSWXLrh4 — Reuters (@Reuters) August 27, 2022

وامتنعت شركة خدمات البث العملاقة عن التعقيب على التقرير وخطة الأسعار الخاصة بها.

وأعلنت شركة (والت ديزني) المنافِسة، في مارس/آذار الماضي، أنها ستقدّم نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمة البث ديزني بلس في وقت لاحق من العام الجاري.

وتسعى نتفليكس إلى جذب المشتركين المستعدين لمشاهدة العروض مع الإعلانات، مقابل تكلفة تقترب من نصف خطة السعر الحالية التي تكلف 15.49 دولارًا شهريًّا.

وتأتي خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات بعد أن أعلنت الشركة خسارة نحو 200 ألف مشترك في الربع الأول من العام الجاري، على خلفية ارتفاع التضخم الذي يضغط على إنفاق المستهلكين.

وفي يوليو/تموز الماضي، اختارت نتفليكس مايكروسوفت شريكًا للتكنولوجيا والمبيعات في خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.