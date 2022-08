بلومبرغ: نتفليكس تدرس طرح نسخة أقل سعرا مدعومة بإعلانات

ذكرت وكالة (بلومبرغ) أن شركة نتفليكس تتطلع إلى تحصيل من 7 إلى 9 دولارات شهريًّا لخطة الاشتراك الجديدة المدعومة بالإعلانات.

وقال التقرير إن الشركة تخطط لطرح خيارها الصديق للميزانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في 6 مناطق جغرافية على الأقل.

ومع ذلك، قد يتعين على الطرح الكامل الانتظار حتى أوائل العام المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الشركة تخطط لبيع نحو 4 دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل العروض وأثناءها.

