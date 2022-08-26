10 أشخاص يشهرون إسلامهم في أحد مساجد قطر (فيديو)

تداول رواد على مواقع التواصل في قطر مقطعًا مصوّرًا لإشهار 10 أشخاص إسلامهم، اليوم الجمعة، في أحد مساجد مدينة الخور (شمال الدوحة)، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي المقطع المتداول، هنأ المصلون الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام، إذ اصطف المسلمون الجدد جنبًا إلى جنب في مسجد هيا بنت عبد العزيز، وتلقوا التهاني من المصلين الذين دعوا لهم بالاستقامة والثبات على الحق.

10 أشخاص يشهرون إسلامهم في أحد مساجد الخور فيديو يوثق لحظة دخول 10 أشخاص في #الإسلام اليوم بعد صلاة #الجمعة في مسجد هيا بنت عبد العزيز في مدينة الخور القطرية. 📍 الخور – قطر pic.twitter.com/dtk13a4EM0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2022

وتستقبل قطر سنويًا عشرات الآلاف من العمال والوافدين غير المسلمين، وتستقطب المراكز الدعوية اهتمام الأجانب للتعرف إلى جوهر الإسلام وقيم المساواة بين مختلف الجنسيات والأعراق.

وبشكل دوري تعلن مراكز الدعوة في قطر إشهار أشخاص من الوافدين أو المقيمين إسلامهم، فيما أفادت إحصائيات محلية سابقة بأن نحو 2000 شخص يشهرون إسلامهم سنويًا في دولة قطر.