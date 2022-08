6 إصابات في اقتحام شاحنة باحة أحد مقاهي بروكسل (فيديو)

اقتحم سائق شاحنة باحة مقهى مزدحم بشارع سان ميشال في وسط بروكسل، الجمعة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي وقت لاحق، قُبض على مشتبه به في مدينة أنتويرب الساحلية الشمالية تمهيدًا لاستجوابه، لكن المدعين قالوا إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث متعمدًا أم عرضيًا.

وأوضحت الناطقة باسم المدعي العام في بروكسل “التحقيق ما زال جاريًا لتوضيح الملابسات الدقيقة للحادث، لم تعرف بعد في هذه المرحلة دوافع المشتبه به”.

🚨🇧🇪 #Belgium : CCTV footage of the security incident earlier today. The driver of a van run over people near a bar in central #Brussels , leaving six injured. Belgium raises the terrorist threat level in Brussels to 3. pic.twitter.com/KakH417CRo

وأضافت للصحفيين “تذكر الأدلة بالهجمات التي ارتكبت في الماضي، لكن في الوقت الحالي ليس من المؤكد بعد أنه هجوم، ومن المحتمل أنه كان مجرد حادث”.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في بروكسل لوكالة فرانس برس “قبل الساعة 13.00 بقليل، اقتحمت شاحنة باحة في شارع سان ميشال في وسط المدينة التاريخي المزدحم جدًا، وفرّ السائق في سيارته” بعد الاصطدام.

وأكدت أن “خدمات الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة، وعولج 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في المكان”، وعُثر على الشاحنة بعد مدة وجيزة.

WATCH: Video of the minivan driving intentionally into a crowd of people sitting outside the seating area of the cafe/restaurant, injuring at least 6 people before fleeing the scene in #Brussels in #Belgium. pic.twitter.com/hb8cARSVb5

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 26, 2022