التلسكوب “جيمس ويب” يرصد للمرة الأولى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

رصد التلسكوب الفضائي (جيمس ويب) للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية التي تضم الأرض، وهو اكتشاف يبيّن قدراته الهائلة.

وأفاد العلماء أن الكوكب المكتشَف عملاق غازي وساخن ويستحيل وجود حياة عليه، إلا أن الاكتشاف يُظهر إمكان إجراء عمليات مراقبة للكواكب الصخرية ومعرفة ما إذا كانت تتوفر على أحدها ظروف مواتية للحياة.

Catch your breath — Webb has captured the first clear evidence of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere of a planet outside of our solar system! WASP-39 B is a gas giant closely orbiting a Sun-like star 700 light years away: https://t.co/FenLqV6HSo pic.twitter.com/abJvqxfLdG

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 25, 2022