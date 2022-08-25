“مليون طبيبة تعالج وأمّ واحدة تربي”.. نصيحة نقيبة أطباء القاهرة تثير الجدل في مصر (فيديو)

أثارت كلمة للدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة ومسؤولة اللجنة التنفيذية للصحة والسكان في المجلس القومي للمرأة، خلال حضورها حفل تخرج طبيبات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الناشطون، أمس الأربعاء، المقطع الذي يعود تاريخه إلى يونيو/حزيران الماضي، في كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة أسيوط (كبرى مدن صعيد مصر).

وأوصت شيرين غالب الطبيبات المتخرجات بالاهتمام بالأسرة أولًا قبل العمل، وباختيار تخصصات تتيح لهن قضاء وقت أطول مع أبنائهن.

وضربت للمتخرجات مثالًا بمسيرتها قائلة إنها اختارت تخصصًا يجعلها لا تبيت خارج منزلها ويتيح لها أن تقضي وقتًا أطول مع أبنائها.

وزادت نقيبة الأطباء “هناك مليون طبيب يمكن أن يعالِج لكن أولادكم ليست لهم سوى أم واحدة تربيهم”.

لقيت كلمة غالب استحسانا من الطبيبات، إذ تجاوبت معها القاعة بتصفيق حار، إلا أنها أثارت حفيظة أخريات من خارجها.

وانتقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي نصيحة غالب، مخاطبة إياها “خانك التعبير والتوقيت”، وقالت إنها تمنت لو أن الدكتورة أخبرت الحديثات التخرج عن الصعوبات التي واجهتها لتصل إلى ما هي عليه وتجعلهن يكتسبن من خبرتها.

وهاجمت الحقوقية الشهيرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامية نهاد أبو القمصان، تصريح غالب قائلة “كان الأولى أن تخبري المتخرجات كيف وفقت بين أسرتك ومهنتك كطبيبة وطموحك السياسي”.

واعتبرت المحامية أنها كانت تنتظر الحديث عن تسهيل فرص تدريب أفضل وأن الأمر هنا يتعلق بطبيبات درسن 7 سنوات وتفوقن في إدارة حياتهن بين المهني والشخصي “لا طالبات في الثانوية”.

ورأت الناشطة هالة عبد المقصود أن المقارنة لا تستقيم وأنه لا تعارض بين الأمرين وأن “المتخرجات لهن الحق في الحصول على فرصة كما حصلت عليها شيرين غالب”.

واستغربت في تدوينتها أن يكون الكلام صادرا عن مسؤولة في وزارة الصحة في الوقت الذي يعرف فيه القطاع تضررا كبيرا بعد جائحة كورونا وهجرة الأطباء.

وفي تصريح صحفي لموقع محلي، دافعت شيرين غالب عن كلمتها، وقالت إنها تقصد كل ما قالته وإنه رأيها وهي حرة في إبدائه.

واستطردت بأنها تشجع النساء على العمل وتعرف أهميته لكن الأولوية لتربية الأبناء، وقالت في فيديو متداول “بيتك وأولادك ثم مهنتك”.

ووجد الدكتور محمد عبد الرحمن في كلام نقيبة أطباء القاهرة “رأي يحترم جدا جدا”.

بيتك ثم بيتك ثم أولادك ثم مهنتك ..

لو قعدتي في البيت في مليوون طبيب هيعالج لكن لو تركتي ولادك مالهمش غير ام واحدة ..

لما تختاري التخصص إختاري اللي يناسبك ويناسب وضع بيتك ..

كلام يُحترم جداجدا ..

دكتورة شيرين غالب ❤️❤️ — Mohamed Abdelrahman Omar (@Mohamed56290851) August 23, 2022

وغرد الناشط أحمد علي “هذا كلام موجه للطبيبات ولا أرى هدفا من الجدل المثار حوله لأنه لا غلط فيه”.

اكتر من ٢٤ ساعة (١٤٣٦ دقيقة) سف غير مبرر على دكتوره شيرين غالب عشان دقيقة واحدة اتكلمتها 🤔 أولاً: دي طبيبة ونقيب أطباء بتكلم طبيبات

ايه علاقة حضراتكم بالموضوع مش فاهم؟ مش موضوعك انت خالص، مش حتتك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص 🤷🏽‍♂️ ثانيا: مقالتش حاجة غلط. — Ahmed Ali Clay 🥊 (@ahmed_battisha) August 24, 2022

وكتب الدكتور محمد أشرف “كلام الدكتورة شيرين غالب في مجمله صحيح، لكن لكل مقام مقال”، وتابع “مينفعش أكون في فرح وأفكر الناس بعذاب القبر حتى لو حقيقة يقينية، ما بالك باختلافات أذواق والهوى، البشر”.

رايي في كلام د شيرين غالب ،

كلام في مجمله صح جدا ، لكن لكل مقام مقال..مينفعش اكون في فرح وافكر الناس بعذاب القبر حتي لو حقيقة يقينية ، ما بالك باختلافات أذواق والهواء البشر — محمد أشرف (@_mohamed_awad) August 24, 2022

وتمنى الدكتور عبد الرحمن ربيع لو أن كل النساء تفكر بالطريقة نفسها.

ي ليت كل النساء دكتورة شيرين غالب ♥️😂 https://t.co/9kjuCr3zWe — عبدالرحمن ربيع (@Abdelra7manRabe) August 24, 2022

أنا مبهورة جدا بكم سكان تويتر الأعزاء اللي بيصيحوا ٢٤ ساعه عن قد ايه الاهل مقصرين في العنايه بالاطفال و قد ايه لازم ولادك يبقوا مسؤوليتك ١٠٠% و ان كل الأمراض النفسيه اللي عند الاولاد بسبب أهلم

و هما شغالين زعيق من الصبح عشان فيديو د شيرين غالب (١) — حبيبه جلال🧈🧈 (@DreamGirlBO) August 24, 2022

دكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة بتقول نصائح ذهبية بجدد♥️✨ https://t.co/b5XtDIdYYI — بسنت ♎🦋✨ (@Passanthadhoud) August 24, 2022