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“مليون طبيبة تعالج وأمّ واحدة تربي”.. نصيحة نقيبة أطباء القاهرة تثير الجدل في مصر (فيديو)

25/8/2022

أثارت كلمة للدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة ومسؤولة اللجنة التنفيذية للصحة والسكان في المجلس القومي للمرأة، خلال حضورها حفل تخرج طبيبات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الناشطون، أمس الأربعاء، المقطع الذي يعود تاريخه إلى يونيو/حزيران الماضي، في كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة أسيوط (كبرى مدن صعيد مصر).

وأوصت شيرين غالب الطبيبات المتخرجات بالاهتمام بالأسرة أولًا قبل العمل، وباختيار تخصصات تتيح لهن قضاء وقت أطول مع أبنائهن.

وضربت للمتخرجات مثالًا بمسيرتها قائلة إنها اختارت تخصصًا يجعلها لا تبيت خارج منزلها ويتيح لها أن تقضي وقتًا أطول مع أبنائها.

وزادت نقيبة الأطباء “هناك مليون طبيب يمكن أن يعالِج لكن أولادكم ليست لهم سوى أم واحدة تربيهم”.

لقيت كلمة غالب استحسانا من الطبيبات، إذ تجاوبت معها القاعة بتصفيق حار، إلا أنها أثارت حفيظة أخريات من خارجها.

وانتقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي نصيحة غالب، مخاطبة إياها “خانك التعبير والتوقيت”، وقالت إنها تمنت لو أن الدكتورة أخبرت الحديثات التخرج عن الصعوبات التي واجهتها لتصل إلى ما هي عليه وتجعلهن يكتسبن من خبرتها.

وهاجمت الحقوقية الشهيرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامية نهاد أبو القمصان، تصريح غالب قائلة “كان الأولى أن تخبري المتخرجات كيف وفقت بين أسرتك ومهنتك كطبيبة وطموحك السياسي”.

واعتبرت المحامية أنها كانت تنتظر الحديث عن تسهيل فرص تدريب أفضل وأن الأمر هنا يتعلق بطبيبات درسن 7 سنوات وتفوقن في إدارة حياتهن بين المهني والشخصي “لا طالبات في الثانوية”.

ورأت الناشطة هالة عبد المقصود أن المقارنة لا تستقيم وأنه لا تعارض بين الأمرين وأن “المتخرجات لهن الحق في الحصول على فرصة كما حصلت عليها شيرين غالب”.

واستغربت في تدوينتها أن يكون الكلام صادرا عن مسؤولة في وزارة الصحة في الوقت الذي يعرف فيه القطاع تضررا كبيرا بعد جائحة كورونا وهجرة الأطباء.

وفي تصريح صحفي لموقع محلي، دافعت شيرين غالب عن كلمتها، وقالت إنها تقصد كل ما قالته وإنه رأيها وهي حرة في إبدائه.

واستطردت بأنها تشجع النساء على العمل وتعرف أهميته لكن الأولوية لتربية الأبناء، وقالت في فيديو متداول “بيتك وأولادك ثم مهنتك”.

ووجد الدكتور محمد عبد الرحمن في كلام نقيبة أطباء القاهرة “رأي يحترم جدا جدا”.

وغرد الناشط أحمد علي “هذا كلام موجه للطبيبات ولا أرى هدفا من الجدل المثار حوله لأنه لا غلط فيه”.

وكتب الدكتور محمد أشرف “كلام الدكتورة شيرين غالب في مجمله صحيح، لكن لكل مقام مقال”، وتابع “مينفعش أكون في فرح وأفكر الناس بعذاب القبر حتى لو حقيقة يقينية، ما بالك باختلافات أذواق والهوى، البشر”.

وتمنى الدكتور عبد الرحمن ربيع لو أن كل النساء تفكر بالطريقة نفسها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي