شاهد: سرقة في وضح النهار بلندن وانتقادات لأداء الشرطة

“لا يمكن ارتداء ساعة في لندن”، كان هذا تعليق أحد المتابعين على فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

ويظهر الفيديو اعتداء وسرقة تعرض لها رجل برفقة زوجته في وضح النهار، بسبب ساعة ثمينة كان يرتديها في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة البريطانية.

وانتقد معلقون أداء الشرطة مع كثرة بلاغات السرقات التي يتعرض لها البريطانيون والسياح القادمين من مختلفة أنحاء العالم.

في "عاصمة الضباب" .. سرقات في وضح النهار تكشف الوجه المخيف لـ #لندن#بريطانيا pic.twitter.com/st8TZv8CWN — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 25, 2022

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا صادمًا للعشرات من الشبان، وهم يقتحمون فرعًا لسلسلة مطاعم (ماكدونالدز) في مدينة نوتنغهام البريطانية.

نحو 50 شابًّا ينهبون الطعام والشراب في فرع لماكدونالدز بمدينة نوتنغهام البريطانية بالإضافة إلى تهديد الموظفين وإساءة معاملتهم. وقال متحدث باسم الشرطة إنهم يتعاملون مع الحادث بجدية بالغة، ويعملون للعثور على المسؤولين، واصفًا الأمر بأنه غير مقبول على الإطلاق.#بريطانيا pic.twitter.com/VqjzXdCLHF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2022

ويظهر المطعم في المقطع وقد امتلأ بالشباب من الجنسين وهم يصرخون ويتدافعون لسرقة ما هو متاح من طعام أو مشروبات وسط خوف العاملين.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة أنها تحقق في الحادث بكل جدية، لكنها لم تلق القبض على أي شخص على خلفية الاقتحام والنهب.