منوعات|بريطانيا

شاهد: سرقة في وضح النهار بلندن وانتقادات لأداء الشرطة

الشرطة البريطانية
أفراد من الشرطة البريطانية (رويترز ـ أرشيف)
25/8/2022-|آخر تحديث: 25/8/202211:25 PM (مكة المكرمة)

“لا يمكن ارتداء ساعة في لندن”، كان هذا تعليق أحد المتابعين على فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

ويظهر الفيديو اعتداء وسرقة تعرض لها رجل برفقة زوجته في وضح النهار، بسبب ساعة ثمينة كان يرتديها في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة البريطانية.

وانتقد معلقون أداء الشرطة مع كثرة بلاغات السرقات التي يتعرض لها البريطانيون والسياح القادمين من مختلفة أنحاء العالم.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا صادمًا للعشرات من الشبان، وهم يقتحمون فرعًا لسلسلة مطاعم (ماكدونالدز) في مدينة نوتنغهام البريطانية.

ويظهر المطعم في المقطع وقد امتلأ بالشباب من الجنسين وهم يصرخون ويتدافعون لسرقة ما هو متاح من طعام أو مشروبات وسط خوف العاملين.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة أنها تحقق في الحادث بكل جدية، لكنها لم تلق القبض على أي شخص على خلفية الاقتحام والنهب.

المصدر : الجزيرة مباشر