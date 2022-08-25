طوله تجاوز مترين.. السيطرة على تمساح حاول دخول مدرسة أمريكية (فيديو)

نجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على تمساح كان يحاول الدخول إلى مدرسة في مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب قائد شرطة المدينة أن طول التمساح تجاوز المترين.

وأضافت أن التمساح شوهد عند المدرسة لدى وصول التلاميذ إليها في الصباح.

وذكرت أن الشرطي العامل في المدرسة والتابع لوحدة الكلاب البوليسية له خبرة سابقة في اصطياد التماسيح وأنه قاد عملية السيطرة على الحيوان المفترس.

تقييد تمساح كان يحاول دخول مدرسة بمدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأمريكية#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/ON5ZKIlQkT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2022

وقالت إدارة المدرسة إن التعامل السريع مع التمساح حال دون إصابة أي من التلاميذ.

وقال قائد الشرطة المحلية إنه تم تسليم التمساح إلى إدارة الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا والتي ستعيد توطينه في منطقة أخرى.