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طوله تجاوز مترين.. السيطرة على تمساح حاول دخول مدرسة أمريكية (فيديو)

كان للشرطي خبرة سابقة في اصطياد التماسيح (تويتر)
25/8/2022

نجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على تمساح كان يحاول الدخول إلى مدرسة في مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب قائد شرطة المدينة أن طول التمساح تجاوز المترين.

وأضافت أن التمساح شوهد عند المدرسة لدى وصول التلاميذ إليها في الصباح.

وذكرت أن الشرطي العامل في المدرسة والتابع لوحدة الكلاب البوليسية له خبرة سابقة في اصطياد التماسيح وأنه قاد عملية السيطرة على الحيوان المفترس.

وقالت إدارة المدرسة إن التعامل السريع مع التمساح حال دون إصابة أي من التلاميذ.

وقال قائد الشرطة المحلية إنه تم تسليم التمساح إلى إدارة الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا والتي ستعيد توطينه في منطقة أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية