لحظة انفجار قارب أثناء تزوده بالوقود في فلوريدا (شاهد)

بثت إدارة المطافئ في “دايتونا بيتش” بولاية فلوريدا الأمريكية، لحظة انفجار قارب أثناء تزوده بالوقود عند مَرسى هاليفاكس هاربور، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم امرأة نُقلت جوًّا إلى المستشفى بحروق شديدة.

وأظهرت اللقطات لحظة اشتعال النيران في القارب وانفجاره بقوة في مشهد مروع، مما تسبب في سقوط الحطام في الماء.

ووفقًا لإدارة المطافئ، فإن القارب كان قد انتهى لتوّه من التزود بالوقود، وكان الأشخاص على متنه يحاولون تشغيل محركه عندما وقع الانفجار.

ونُقلت امرأة (50 عامًا) بطائرة مروحية إلى مستشفى في أورلاندو لتلقّي العلاج من حروق في الجانب الأيمن من جسدها، بينما تلقى الثلاثة الآخرون المساعدة الطبية في مكان الحادث.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران التي اجتاحت القارب وتسببت في أضرار بالغة وتفحّمه جزئيًّا.

وقال المسؤولون إن مالك القارب يعتقد أن الانفجار ربما كان بسبب أبخرة غازية، لكن السبب الدقيق للانفجار لا يزال قيد التحقيق.