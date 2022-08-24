خلال ساعة واحدة.. الأمطار تطمر حيًا بأكمله في الفلبين (فيديو)

أظهر تسجيل مصور لحظة طمر مياه الأمطار لحي بأكمله في الفلبين خلال ساعة واحدة فقط.

وفي المقطع المصور بتقنية (تايم لابس)، أي التتابع الزمني، يظهر شارع في حي (تالايان ريفرسايد) بالفلبين وقد أخفته الأمطار بفعل عاصفة استوائية شديدة.

وضربت عاصفة استوائية شمال الفلبين برياح عاتية وأمطار، الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، ودفع الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى إعلان غلق المكاتب الحكومية والمدارس في العاصمة والأقاليم النائية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الاستوائية ما-أون ضربت بلدة ماكوناكون في إقليم إيزابيلا صباحًا، وكانت محملة برياح تصل سرعتها لـ110 كيلومترات (68 ميلًا) وزوابع تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة (93 ميلًا).

ورغم أنه تم الشعور بالعاصفة في الأساس في الطرف الشمالي من منطقة لوزون الرئيسة، علّق الرئيس ماركوس الابن الدراسة في المدارس الحكومية كلها والعمل الحكومي في منطقة العاصمة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وفي 6 أقاليم نائية كإجراء احترازي.

وتأتي عمليات غلق المدارس الواسعة النطاق بعد يوم من عودة الملايين من طلاب الصفوف الابتدائية والثانوية إلى المدارس عبر الفلبين في أول ذهاب فعلي للفصول منذ عامين من إغلاقات كورونا.

وما زالت بعض الأقاليم التي من المتوقع أن تشعر بوطأة العاصفة، تتعافى من الدمار الذي جلبه زلزال قوي الشهر الماضي.