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العشرات ينهبون فرعا لماكدونالدز في بريطانيا (فيديو)

ماكدونالدز في بريطانيا (رويترز)
24/8/2022-|آخر تحديث: 24/8/202210:48 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صادمًا للعشرات من المراهقين، وهم يقتحمون فرعًا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في مدينة نوتنغهام البريطانية.

ويظهر المطعم في المقطع وقد امتلأ بالشباب من الجنسين وهم يصرخون ويتدافعون لسرقة ما هو متاح من طعام أو مشروبات وسط خوف العاملين.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة أنها تحقق في الحادث بكل “جدية”، لكنها لم تلق القبض على أي شخص على خلفية الاقتحام والنهب.

وأضافت أن المجموعة نفسها حاولت تكرار الأمر نفسه في مطعم مجاور في الشارع نفسه، لكنهم فروا بعد أن وصلت الشرطة إلى المكان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع بريطانية