العشرات ينهبون فرعا لماكدونالدز في بريطانيا (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صادمًا للعشرات من المراهقين، وهم يقتحمون فرعًا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في مدينة نوتنغهام البريطانية.

ويظهر المطعم في المقطع وقد امتلأ بالشباب من الجنسين وهم يصرخون ويتدافعون لسرقة ما هو متاح من طعام أو مشروبات وسط خوف العاملين.

نحو 50 شابًّا ينهبون الطعام والشراب في فرع لماكدونالدز بمدينة نوتنغهام البريطانية بالإضافة إلى تهديد الموظفين وإساءة معاملتهم. وقال متحدث باسم الشرطة إنهم يتعاملون مع الحادث بجدية بالغة، ويعملون للعثور على المسؤولين، واصفًا الأمر بأنه غير مقبول على الإطلاق.#بريطانيا pic.twitter.com/VqjzXdCLHF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2022

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة أنها تحقق في الحادث بكل “جدية”، لكنها لم تلق القبض على أي شخص على خلفية الاقتحام والنهب.

وأضافت أن المجموعة نفسها حاولت تكرار الأمر نفسه في مطعم مجاور في الشارع نفسه، لكنهم فروا بعد أن وصلت الشرطة إلى المكان.