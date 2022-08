التقطها “جيمس ويب”.. ناسا تنشر صورا غير مسبوقة لأكبر كوكب في النظام الشمسي (شاهد)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الاثنين، صورًا للمشتري الذي يعدّ أكبر كوكب في النظام الشمسي، التقطتها عدسة تلسكوب جيمس ويب الفضائي في يوليو/تموز الماضي.

والتقط تلسكوب جيمس ويب -وهو أحدث وأكبر تلسكوب فضائي في العالم- بكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها، مناظر غير مسبوقة لأضواء كوكب المشتري الشمالية والجنوبية، والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب.

وقال عالم فلك الكواكب إيمكي دي باتر، الأستاذ الفخري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، “لم نتوقع أن يكون الأمر جيدًا بهذا الشكل”.

Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. pic.twitter.com/o7XYOMdsq5

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022