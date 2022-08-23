ليبيا ترفض شحنة فلفل أحمر مصري لهذا السبب.. وناشطون يعلقون (فيديو)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا رفضه شحنة فلفل أحمر قادمة من مصر.

وقال المركز في منشور له على فيسبوك مساء الاثنين إنه “تم رفض الشحنة نظرًا لاحتوائها على تعفن ورائحة، كما أنها مفتقدة للخواص الطبيعية”.

وأوضح أن الكمية التي رفضها منفذ امساعد البري تبلغ 401 صندوق.

وفي وقت سابق، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي شحنة جوافة مصرية للأسباب ذاتها.

بدورها، علّقت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر على الرفض الليبي للشحنات، موضحة أنها “لم تحصل على تصريح للتصدير من الحجر الزراعي المصري”.

وقالت المصادر لموقع القاهرة 24 المحلي إن الشحنات التي تم رفضها مهربة من الحدود، وتم تصديرها بشكل غير شرعي إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إرسال تكليفات إلى الحجر الزراعي المصري، في أول تحرك مصري، وذلك للتواصل مع الجانب الليبي لبحث المشكلة.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، وتندروا على رفض الشحنات.