سخرية من عرض لدبابة سودانية في روسيا (فيديو)

أثار عرض لدبابة سودانية في الألعاب العسكرية الدولية -التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو- سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مسابقة “بياثلون الدبابات”، خرجت الدبابة السودانية عن مسارها وانحرفت إلى العشب وفقدت خفة الحركة.

وقال المعلق التلفزيوني على المسابقة “إذا شعرت يومًا بأن أداءك سيئ في عملك وأنك فشلت في منافسة ما، فقط ذكّر نفسك أنك لست من طاقم هذه الدبابة السودانية”.

ويُعد “بياثلون الدبابات” حدثًا رياضيًّا عسكريًّا آليًّا يعقده الجيش الروسي ضمن دورة ألعاب الجيش الدولية السنوية.

ووفقا لهيئة الإذاعة الروسية، يُستوحى هذا الحدث من رياضة البياتلون الشتوية، وتختبر هذه الرياضة طواقم الدبابات بما في ذلك مهارات مرورهم بالأراضي الوعرة إلى جانب القدرة على السيطرة على حريق دقيق وسريع أثناء إجراء المناورات.

وتقام المسابقات على طول الطريق مع العوائق الطبيعية والاصطناعية والمسارات القتالية ومناطق الرماية، وفقًا لمواقع روسية.

وتندّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على أداء طاقم الدبابة السودانية، وقالوا إن الجيش السوداني تفرّغ للسياسة ونسي القيام بدوره الأساسي.

ياخوانا مشاركة السودان في بياثلون الدبابات 2022 فضيييحة.

السودان شارك بفريقين للدبابات جو في المراكز 19 و 20 من 21

ودي آخرة الجيش البيخلي شغلو ويشتغل شغل المدنيين،

في النهاية لافلح في شغل الجيش ولا فلح في شغل المدنيين!

والخسرانة البلد!

منشن صاحبك مدمن ريحة البوت! pic.twitter.com/wQ7L1E5LiM — جرعة وعي (@jor3atwa3y) August 21, 2022