محمد الصغير: مطالبة بعض الدعاة للناس بالزهد والتعايش مع الفقر “تديّن مغشوش” (فيديو)

قال الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الدكتور محمد الصغير، إن مطالبة بعض الدعاة للناس بالزهد والتعايش مع الفقر “تديّن مغشوش وخيانة للأمانة”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المشاهدين عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر استفسر فيه عن رأي الدين في الدعاة الذين يطالبون الناس بقبول الفقر والتعايش معه، في ظل انتشار الفقر في المجتمعات، ويضربون لهم الأمثلة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يوقَد في بيته نار عدة أشهر.

وقال الدكتور محمد الصغير إن الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء كان يقول “من نزل في أرض تفشّى فيها الزنا فحدّث الناس عن الربا فقد خان الأمانة”.

وأضاف “الدعاة الذين يجلدون ظهور الفقراء ويطلبون منهم الزهد دون أن يتحدثوا عن الثراء الفاحش للطبقات، أو نهب الثروات الذي تقوم به بعض الحكومات، هؤلاء خانوا الأمانة وخالفوا الدستور والعهد والميثاق الذي بينهم وبين الأمة”.

ووصف الدكتور الصغير هذا السلوك بأنه “تديّن مغشوش”، وذكر أن أول من أطلق هذا المصطلح هو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وهو مفكّر إسلامي مصري بارز، وداعية متميز بالعطاء الفكري والعلمي ويعتبر من العلماء المجددين.