غيرت اسمها إلى “زينب”.. شابة ألمانية تشهر إسلامها خلال زيارة لتركيا (فيديو)

اعتنقت الشابة الألمانية آنا هومل الإسلام، السبت، بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، ونشر الحساب الرسمي لمفتي الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تلك اللحظة الاستثنائية.

ونطقت هومل الشهادتين بعد المفتي وغيرت اسمها إلى “زينب”، بعد أن تزوجت من الشاب السوري حسام درويش في ألمانيا.

وزارت الشابة ولاية ماردين للقاء أسرة زوجها، وقالت إنها كانت تبحث عن الإسلام منذ أن كانت في سن 14 عامًا.

ولقّن مفتي ماردين زينب مبادئ أساسية عن الدين الإسلامي ثم أهداها مصحفًا، بعد أن تأكد من رغبتها في اعتناق الإسلام.

Alman Kadın Hommel İslam Dinini Seçerek Müslüman oldu Mardin’in Artuklu ilçesinde Müslüman olan Alman vatandaşı kadın Anna Hommel, Müslüman oldu ve ismini "Zeynep" olarak değiştirdi. pic.twitter.com/joWm7HoFlD — Mardin İl Müftülüğü (@mardinmuftulugu) August 20, 2022

وأشار المفتي للشابة إلى أن عليه التأكد من أن دخولها في الإسلام حدث برغبة منها، وليس تحت أي إجبار أو ضغط، وقال إن أسرة الإسلام زادت فردًا جديدًا.

وفي يوليو/تموز الماضي، اعتنقت ألمانية أخرى الإسلام في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وشارك مفتي غازي عنتاب حسين هذرلار في مراسم الإعلان عن اعتناق الشابة (فابيان دوريس بيترجر) للإسلام، بعد رحلة بحث واطلاع.

واتخذت فابيان (20 عامًا) قرارها بعد رحلة بحث واطلاع على الإسلام، وقررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.

"بالدموع وقرآن هدية".. الشابة الألمانية فابيان دوريس بيترجر (20 عامًا) تعتنق الإسلام في ولاية غازي عنتاب التركية • تعمل الشابة الألمانية أمين صندوق في شتوتغارت بألمانيا، وجاءت إلى غازي عنتاب في زيارة، وبعد أن أجرت أبحاثًا عن الإسلام تقدمت بطلب إلى مفتي الولاية لاعتناقه pic.twitter.com/m6tylPmPJ6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2022

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتنق مسنّ أوكراني الإسلام خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى في مدينة إسكي شهير التركية.

مطلقا على نفسه اسم "قدير" وفي ليلة 27 من #رمضان.. لحظة إسلام المواطن الأوكراني فيكتور باركومينو ( 62 عاما ) وهو على فراش المرض خلال تلقيه العلاج ضد السرطان في مستشفى بمدينة إسكي شهير التركية بحضور مفتي الولاية "بكر غيريك" pic.twitter.com/lTs4lzy9PJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2022

وأواخر العام الماضي، أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.

ونشرت وكالة الأناضول في أبريل/نيسان من العام الماضي مقابلة مع امرأة أمريكية اعتنقت الإسلام، وسمت نفسها خديجة بعد تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل”.

"لفت انتباهي حديث المسلسل عن السلام والإسلام ونصرة المظلومين".. سيدة أمريكية تعتنق الإسلام لتأثرها بمسلسل "قيامة أرطغرل" التركي pic.twitter.com/gKKQSKTAZF — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 6, 2021

وفي مارس/آذار أعلن طفل أمريكي (13 عامًا) إسلامه في مسجد بولاية ميشيغان، بحضور الممثل التركي الشهير جلال آل، المعروف بدور عبد الرحمن ألب في مسلسل “قيامة أرطغرل”.