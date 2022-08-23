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غيرت اسمها إلى “زينب”.. شابة ألمانية تشهر إسلامها خلال زيارة لتركيا (فيديو)

23/8/2022-|آخر تحديث: 23/8/202212:17 PM (مكة المكرمة)

اعتنقت الشابة الألمانية آنا هومل الإسلام، السبت، بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، ونشر الحساب الرسمي لمفتي الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تلك اللحظة الاستثنائية.

ونطقت هومل الشهادتين بعد المفتي وغيرت اسمها إلى “زينب”، بعد أن تزوجت من الشاب السوري حسام درويش في ألمانيا.

وزارت الشابة ولاية ماردين للقاء أسرة زوجها، وقالت إنها كانت تبحث عن الإسلام منذ أن كانت في سن 14 عامًا.

ولقّن مفتي ماردين زينب مبادئ أساسية عن الدين الإسلامي ثم أهداها مصحفًا، بعد أن تأكد من رغبتها في اعتناق الإسلام.

وأشار المفتي للشابة إلى أن عليه التأكد من أن دخولها في الإسلام حدث برغبة منها، وليس تحت أي إجبار أو ضغط، وقال إن أسرة الإسلام زادت فردًا جديدًا.

وفي يوليو/تموز الماضي، اعتنقت ألمانية أخرى الإسلام في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وشارك مفتي غازي عنتاب حسين هذرلار في مراسم الإعلان عن اعتناق الشابة (فابيان دوريس بيترجر) للإسلام، بعد رحلة بحث واطلاع.

واتخذت فابيان (20 عامًا) قرارها بعد رحلة بحث واطلاع على الإسلام، وقررت تغيير اسمها إلى “سيرة”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتنق مسنّ أوكراني الإسلام خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى في مدينة إسكي شهير التركية.

وأواخر العام الماضي، أعلنت امرأة فرنسية وابنتها إسلامهما، نتيجة تأثرهما بمعاملة جيرانهما المسلمين في ولاية أيدين غربي تركيا.

ونشرت وكالة الأناضول في أبريل/نيسان من العام الماضي مقابلة مع امرأة أمريكية اعتنقت الإسلام، وسمت نفسها خديجة بعد تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل”.

وفي مارس/آذار أعلن طفل أمريكي (13 عامًا) إسلامه في مسجد بولاية ميشيغان، بحضور الممثل التركي الشهير جلال آل، المعروف بدور عبد الرحمن ألب في مسلسل “قيامة أرطغرل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل