بفضل “سيارة” على تويتر.. رجل أعمال هندي بارز يوظّف شابا فورًا (شاهد)

لفت شاب هندي بسيط نظر رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا للسيارات والمعدات الزراعية أناند ماهيندرا، بعد أن تمكن من صناعة سيارة جيب كهربائية ذات دفع رباعي، في مرآب منزله.

ونشر الشاب غاثوم من قرية كيزهادي في ولاية تاميل الهندية مقطعا مصورا أظهر خلاله إمكانيات السيارة التي تمكن من صناعتها بأدوات بسيطة، طالبًا من ماهيندرا مشاهدة المقطع المصور، وعرَض عليه توظيفه.

This is why I’m convinced India will be a leader in EVs. I believe America gained dominance in autos because of people’s passion for cars & technology & their innovation through garage ‘tinkering.’ May Gowtham & his ‘tribe’ flourish. @Velu_Mahindra please do reach out to him. https://t.co/xkFg3SX509

