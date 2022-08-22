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بفضل “سيارة” على تويتر.. رجل أعمال هندي بارز يوظّف شابا فورًا (شاهد)

سيارة جيب كهربائية
سيارة الجيب الكهربائية (مواقع هندية)
22/8/2022-|آخر تحديث: 22/8/202203:25 PM (مكة المكرمة)

لفت شاب هندي بسيط نظر رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا للسيارات والمعدات الزراعية أناند ماهيندرا، بعد أن تمكن من صناعة سيارة جيب كهربائية ذات دفع رباعي، في مرآب منزله.

ونشر الشاب غاثوم من قرية كيزهادي في ولاية تاميل الهندية مقطعا مصورا أظهر خلاله إمكانيات السيارة التي تمكن من صناعتها بأدوات بسيطة، طالبًا من ماهيندرا مشاهدة المقطع المصور، وعرَض عليه توظيفه.

 

وقد عبر ماهيندرا عن إعجابه بالسيارة ولا سيما أنه يمكن التحكم في عجلاتها الأمامية والخلفية بشكل منفصل، وطلب بالفعل من رئيس تطوير منتجات السيارات في شركته الاتصال بالشاب لمنحه فرصة العمل معه.

وكتب ماهيندرا على تويتر “مقتنع بأن الهند ستكون رائدة في مجال السيارات الكهربائية وأعتقد أن أمريكا اكتسبت الهيمنة على قطاع السيارات بسبب شغف الناس بالسيارات والتكنولوجيا وابتكاراتهم”.

وأشار إلى أن الأمر نفسه حدث مع الشاب غوثام الذي درس الهندسة الميكانيكية وتمكن من إعادة هيكلة السيارة في مرآب منزله بإمكانيات بسيطة.

وحصد المقطع المصور للشاب الهندي، تفاعلا واسعا وإشادة كبيرة بقدراته على تطوير السيارات.

كما حظى موقف ماهيندرا الداعم للشاب وحرصه الشديد على تشجيعه بكثير من الثناء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وسائل إعلام هندية أن غوثام اعتمد على مواد خردة من المتاجر القديمة لصناعة سيارة الجيب، مشيرة إلى أن الأجزاء الأكثر تكلفة في السيارة هي الإطارات، حيث استأجر بطارية ليثيوم ليتمكن من تشغيل السيارة الكهربائية.

المصدر : وسائل إعلام هندية