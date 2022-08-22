بفضل “سيارة” على تويتر.. رجل أعمال هندي بارز يوظّف شابا فورًا (شاهد)

لفت شاب هندي بسيط نظر رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا للسيارات والمعدات الزراعية أناند ماهيندرا، بعد أن تمكن من صناعة سيارة جيب كهربائية ذات دفع رباعي، في مرآب منزله.

ونشر الشاب غاثوم من قرية كيزهادي في ولاية تاميل الهندية مقطعا مصورا أظهر خلاله إمكانيات السيارة التي تمكن من صناعتها بأدوات بسيطة، طالبًا من ماهيندرا مشاهدة المقطع المصور، وعرَض عليه توظيفه.

This is why I’m convinced India will be a leader in EVs. I believe America gained dominance in autos because of people’s passion for cars & technology & their innovation through garage ‘tinkering.’ May Gowtham & his ‘tribe’ flourish. @Velu_Mahindra please do reach out to him. https://t.co/xkFg3SX509 — anand mahindra (@anandmahindra) August 20, 2022

وقد عبر ماهيندرا عن إعجابه بالسيارة ولا سيما أنه يمكن التحكم في عجلاتها الأمامية والخلفية بشكل منفصل، وطلب بالفعل من رئيس تطوير منتجات السيارات في شركته الاتصال بالشاب لمنحه فرصة العمل معه.

وكتب ماهيندرا على تويتر “مقتنع بأن الهند ستكون رائدة في مجال السيارات الكهربائية وأعتقد أن أمريكا اكتسبت الهيمنة على قطاع السيارات بسبب شغف الناس بالسيارات والتكنولوجيا وابتكاراتهم”.

EV jeep we can seperately control front wheel back wheel and 4×4 wheel pic.twitter.com/rd3FRZgqNp — A.GOWTHAM (@GOWTHAM6804) August 17, 2022

وأشار إلى أن الأمر نفسه حدث مع الشاب غوثام الذي درس الهندسة الميكانيكية وتمكن من إعادة هيكلة السيارة في مرآب منزله بإمكانيات بسيطة.

وحصد المقطع المصور للشاب الهندي، تفاعلا واسعا وإشادة كبيرة بقدراته على تطوير السيارات.

كما حظى موقف ماهيندرا الداعم للشاب وحرصه الشديد على تشجيعه بكثير من الثناء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وسائل إعلام هندية أن غوثام اعتمد على مواد خردة من المتاجر القديمة لصناعة سيارة الجيب، مشيرة إلى أن الأجزاء الأكثر تكلفة في السيارة هي الإطارات، حيث استأجر بطارية ليثيوم ليتمكن من تشغيل السيارة الكهربائية.