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اكتشف ثغرتين في شهر واحد.. شركة “أبل” تحتفي بشاب جزائري

الشاب الجزائري عبد القادر معز (تواصل اجتماعي)
22/8/2022

تصدّر الشاب الجزائري عبد القادر معز قائمة التقدير الأخيرة في يوليو/تموز 2022، التي تحدّثها شركة “أبل” الأمريكية على موقعها الرسمي كل 3 أشهر.

وتحتفي عملاق التكنولوجيا -من خلال اللائحة- بمطورين أبلغوا عن مشكلات أمنية وثغرات في خوادمها، وتمكنت الشركة بفضلهم من معالجتها.

وصرفت الشركة الأمريكية لمعز (22 عامًا) -الذي يعمل لصالح منصة (هاكر وان) الأمريكية- مكافأة مالية لم تكشف عن قيمتها.

وقال عبد القادر إنها ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها ثغرة في أنظمة أبل الأمنية، وإنها المرة الثانية التي يدخل فيها “الحائط الشرفي” للشركة في شهر واحد.

واعتبر الهاكر الجزائري أنه حقق بذلك أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرته التي يفخر بها.

وأفاد شقيق عبد القادر لوسائل إعلام أنه يعمل منذ 5 سنوات في مجال الأمن السيبراني، وأنه غادر الصفوف الدراسية بالمرحلة الثانوية لانشغاله بالمجال، قبل أن يستأنف دراسته عن بُعد.

وجذب إنجاز الشاب الجزائري اهتمام ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرّد مقدّم البرامج التلفزيونية يوسف زغبة “أن تكتشف ثغرة أمنية توصف بالخطيرة من شركة أبل التي تحقق سنويًّا صافي أرباح يُقدَّر بـ60 مليار دولار وإيرادات تفوق 120 مليار دولار، فأنت فعلًا فائق الذكاء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي