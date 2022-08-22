اكتشف ثغرتين في شهر واحد.. شركة “أبل” تحتفي بشاب جزائري

تصدّر الشاب الجزائري عبد القادر معز قائمة التقدير الأخيرة في يوليو/تموز 2022، التي تحدّثها شركة “أبل” الأمريكية على موقعها الرسمي كل 3 أشهر.

وتحتفي عملاق التكنولوجيا -من خلال اللائحة- بمطورين أبلغوا عن مشكلات أمنية وثغرات في خوادمها، وتمكنت الشركة بفضلهم من معالجتها.

وصرفت الشركة الأمريكية لمعز (22 عامًا) -الذي يعمل لصالح منصة (هاكر وان) الأمريكية- مكافأة مالية لم تكشف عن قيمتها.

عمره 22 عاما فقط.. أبل تحتفي بــ "هاكر" جزائري اكتشف ثغرتين خطيرتين في أنظمتها الأمنية تصدر الهاكر الجزائري #عبدالقادر_معز قائمة الشرف الخاصة بتكريم أقوى اللوامع في تأمين أنظمة شركة "أبل" وتطويق تهديدات أمنية كبرى كما صرفت له مكافأة مالية" pic.twitter.com/UsXyMQggzM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 22, 2022

وقال عبد القادر إنها ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها ثغرة في أنظمة أبل الأمنية، وإنها المرة الثانية التي يدخل فيها “الحائط الشرفي” للشركة في شهر واحد.

واعتبر الهاكر الجزائري أنه حقق بذلك أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرته التي يفخر بها.

وأفاد شقيق عبد القادر لوسائل إعلام أنه يعمل منذ 5 سنوات في مجال الأمن السيبراني، وأنه غادر الصفوف الدراسية بالمرحلة الثانوية لانشغاله بالمجال، قبل أن يستأنف دراسته عن بُعد.

وجذب إنجاز الشاب الجزائري اهتمام ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرّد مقدّم البرامج التلفزيونية يوسف زغبة “أن تكتشف ثغرة أمنية توصف بالخطيرة من شركة أبل التي تحقق سنويًّا صافي أرباح يُقدَّر بـ60 مليار دولار وإيرادات تفوق 120 مليار دولار، فأنت فعلًا فائق الذكاء”.

أن تكتشف ثغرة أمنية توصف بالخطيرة من شركة آبل التي تحقق سنويا صافي أرباح يقدر ب 60 مليار دولار وايرادات تفوق 120 مليار دولار فأنت فعلا فائق الذكاء وتستحق الثناء

نعم عبد القادر مواز من تيارت اكتشف أخطر ثغرة أمنية في نظام آيفون ios الذي يُبرمجه أكبر علماء العالم في التكنولوجيا pic.twitter.com/a3vflaRUbR — يوسف زغبة (@YoucefZaghba) August 21, 2022

هاذي هي صورة شاب الجزائري ”عبد القادر معز‟ إبن ولاية تيارت الذي صنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إكتشافه ثــ غرة أمنية في أجهزة أبل، حيث قد تم اضافة اسمه إلى حائط شرف شركة ابل العالمية 🧠🇩🇿 pic.twitter.com/i2P73TBzQD — ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ 🇩🇿 (@discoveralgeri7) August 20, 2022

شركة آبل تشكر مجموعة من الهاكرز الذين وجدوا ثغرات في سارفرات موقعها، منهم هذا الشاب عبد القادر معز من ولاية تيارت (ولايتي 😁)، المهم حي عليا وصايي، رسالة إلى السلطات العليا يرجى الأخذ بعين الإعتبار هؤلاء الشباب الكفئ في مجال المعلوماتية https://t.co/l4W5yyPwBV#الجزائر pic.twitter.com/EV8aUtF5wB — سفيان 🇩🇿 (@sofianeusa2) August 21, 2022

ساعدها في تطويق تهديدات أمنية كبرى

• “عبد القادر معز” هاكر جزائري يحظى باحتفاء من شركة "أبل"📱🇩🇿 ظهر الهاكر الجزائري "عبد القادر معز" في صدارة حائط التشريف الفصلي الخاص بتكريم أقوى لوامع التقنية المشتغلين في تأمين أنظمة "أبل" الأمنية. pic.twitter.com/SGAIMJ7Hva — Hamza Debbah (@HemzaDebbah) August 21, 2022